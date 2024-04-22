Φέτος, η Τζένιφερ Λόπεζ γιορτάζει την 25η επέτειό της ως παγκόσμια σταρ. Και αποδεικνύεται ότι είναι η πιο δύσκολη… Τα εμπορικά αποτελέσματα του τελευταίου της άλμπουμ ήταν απογοητευτικά, η ίδια ακύρωσε επτά ημερομηνίες της περιοδείας της στις ΗΠΑ και πλέον πολλά διεθνή μέσα αμφισβητούν την εικόνα, την καριέρα και την προσωπική της ιστορία.

Η αμφισβήτηση αυτή προκλήθηκε από τα σχόλια μιας άλλης τραγουδίστριας που ισχυρίζεται ότι η Λόπεζ τραγουδάει ελάχιστα στα πιο δημοφιλή τραγούδια της.

Την πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε πρωτοσέλιδο, το όνομά της εμφανίστηκε δίπλα στην τιμή της: 1 εκατ. δολάρια. Τόσα κέρδισε για τον ρόλο της στην ταινία «Selena» το 1997, γεγονός που την έκανε την πρώτη Λατίνα ηθοποιό που κέρδισε τόσα πολλά. Οι δημοσιογράφοι σοκαρίστηκαν από τη φυσικότητα με την οποία η Λόπεζ μιλούσε για τα χρήματα, ένα θέμα ταμπού για τους αστέρες του Χόλιγουντ.

«Η Universal πίστευε ότι θα με έπαιρνε φτηνά από την αρχή, αλλά εγώ έλεγα συνέχεια στον ατζέντη μου: ‘’Όχι, όχι, όχι! Συνεχίστε να ρωτάτε!’’», δήλωσε στο Movieline. Ο κόσμος, στην πραγματικότητα, δεν το πίστευε: μια σχεδόν άγνωστη να ζητά να πληρώνεται σαν σταρ του Χόλιγουντ. Η είδηση πυροδότησε μια φράση που στοιχειώνει τη Λόπεζ εδώ και χρόνια: «Ποια νομίζει ότι είναι;».

Το 1999, όταν βρισκόταν στα πρόθυρα να γίνει σταρ του κινηματογράφου, η Λόπεζ έκανε το ντεμπούτο της ως τραγουδίστρια με το άλμπουμ «On The Six». Ο τίτλος του δίσκου αναφερόταν στη γραμμή του μετρό με την οποία ταξίδευε από το Μπρονξ για τα κάστινγκ στο Μανχάταν. Πάντα φρόντιζε να συμπεριλαμβάνει την ταπεινή της καταγωγή στην αφήγησή της, πουλώντας την ως μια ιστορία θριάμβου πάνω στις αντιξοότητες, είτε στην ταινία «Maid in Manhattan» (2002) είτε στο τραγούδι «Jenny from the Block».

Το 2003, η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το επόμενο βήμα και η φήμη της εκτοξεύτηκε… Έγινε brand name (Jlo) και κυκλοφόρησε ένα άρωμα με το όνομα «Glow», κινήσεις που δεν έκανε καμία άλλη διάσημη εκείνη την εποχή. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είχε τόσο μια ταινία όσο και ένα άλμπουμ Νο1.

Ωστόσο, όταν άρχισε να βγαίνει με τον Ben Affleck, τα μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν την είδηση με τίτλους όπως «Ο Ben Affleck κοιμάται με τις υπηρέτριες», υπονοώντας ότι η καλλιτέχνιδα ήταν υπηρέτρια. Στην τηλεοπτική εκπομπή «South Park» τη χλεύασαν. Την αποκάλεσαν, επίσης, «μια κακοπροαίρετη σκύλα».

Οι τρελές απαιτήσεις της...

Και είμαστε κοντά στο 2000. Υπήρχαν τρία πράγματα που όλοι οι άνθρωποι γνώριζαν για την Τζένιφερ Λόπεζ: ο πισινός της αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, το προγαμιαίο συμφωνητικό της με τον Άφλεκ (το οποίο απαιτούσε σεξ τέσσερις φορές την εβδομάδα) και οι ιδιοτροπίες της σαν ντίβας.

Λέγεται ότι απαιτούσε να μην της απευθύνεται κανείς και να μην την κοιτάζει, ότι ο καφές της έπρεπε να είναι γυρισμένος αριστερόστροφα, ότι δεν επικοινωνούσε απευθείας με τους εργαζόμενους, αλλά μέσω μιας βοηθού, ότι ήταν τσιγκούνα με τα φιλοδωρήματα, ότι αρνιόταν να δουλεύει με άτομα που είχαν ζώδιο Παρθένο και ότι απαιτούσε τα καμαρίνια της να είναι εντελώς λευκά.

Αυτές οι δύο τελευταίες φήμες είναι οι μόνες που επιβεβαιώθηκαν: η πρώτη από τη Χέδερ Μόρις (Glee) και η δεύτερη από τον Ισπανό σεναριογράφο Alberto Caballero. Το κοινό θεώρησε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ, εκτός από σούπερ σταρ, ήταν και… παρωδία των σούπερ σταρ.

Αλλά στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, ο φεμινισμός του τέταρτου κύματος αγκάλιασε την Τζένιφερ Λόπεζ. Το 2020, ο ρόλος της ως στρίπερ στο «Hustlers» της χάρισε τις καλύτερες κριτικές της καριέρας της και η εμφάνισή της στο πλευρό της Σακίρα στο Super Bowl την έφερε στην κορυφή του κόσμου. Το 2021, τραγούδησε στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Ήταν ένας φόρος τιμής στον λατινοαμερικάνικο πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών, που τόσο πολύ διασύρθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ένας φόρος τιμής στον εαυτό της. Πώς λοιπόν κατέληξε να παγιδευτεί σε αυτή την κρίση εικόνας;

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Λόπεζ μοιράστηκε βίντεο με την ίδια σε κατάσταση αποκλεισμού, όπου τα παιδιά της έπαιζαν σε έναν κήπο στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. Για να τιμήσει την επέτειο του δημοφιλούς τραγουδιού της «Love Don't Cost A Thing» (από το 2000), ενθάρρυνε τους θαυμαστές της να καταγράψουν τον εαυτό τους και να πετάξουν αντικείμενα πολυτελείας στην παραλία, στον ρυθμό του τραγουδιού. Όμως η πλειονότητα των ανθρώπων, που εξακολουθούσαν να είναι περιορισμένοι και καταπιεσμένοι, δεν είχαν ούτε αντικείμενα πολυτελείας ούτε παραλία για να τα πετάξουν! Για μια γυναίκα αποφασισμένη να κάνει την αυθεντικότητα μέρος της μάρκας της (έχει δύο τραγούδια με τίτλο «I'm Real»), η καλλιτέχνις έμοιαζε να μην έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.

Φέτος, το «έργο-μαμούθ», «This Is Me... Now» (ένα άλμπουμ, μια μουσική ταινία και ένα ντοκιμαντέρ), δέχτηκε σφοδρότατη κριτική, με τη Λόπεζ να κατηγορείται ότι είναι ναρκισσιστική προσωπικότητα, εγωμανής και δεν έχει αυτογνωσία.

Η Λόπεζ επένδυσε 20 εκατ. δολάρια σε αυτό το πρότζεκτ. Ακόμη και η Jane Fonda εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ για να της πει ότι -ίσως- δεν είναι καλή ιδέα να είναι υπερβολική στη σχέση της με τον Ben Affleck, τον οποίο τελικά παντρεύτηκε το 2021.

Το άλμπουμ πέρασε μόλις μια εβδομάδα στο top 200 των Ηνωμένων Πολιτειών (μπήκε στο νούμερο 38 και μετά εξαφανίστηκε) και η καλλιτέχνιδα αναγκάστηκε να αλλάξει την περιοδεία της: δεδομένης της αδύναμης αρχικής πώλησης εισιτηρίων, αποφάσισε να το μετατρέψει σε περιοδεία «greatest hits», η οποία έχει πάντα μεγαλύτερη απήχηση.

Η πρώτη που υπέδειξε ότι η Λόπεζ δεν τραγουδούσε πραγματικά στα τραγούδια της ήταν μια άλλη μεγάλη σταρ: η Mariah Carey. Οι δύο γυναίκες ήταν αντίπαλες στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εξαιτίας του Tommy Mottola, πρώην συζύγου και αφεντικού της Carey, ο οποίος σαμποτάριζε την καριέρα της κλέβοντας τις ιδέες της και δίνοντάς τες στη Lopez. Αυτή η διαμάχη οδήγησε σε ένα από τα αγαπημένα memes του διαδικτύου (ένα κλιπ με την Carey να λέει «Δεν την ξέρω»).

“when told jlo claims to get 8, mariah said if i had the luxury of not having to actually sing my own songs, i’d do that too.” https://t.co/0E3CtpkUpm https://t.co/E2gcNfghOh — Azula’s Therapist (@ohgodjohnwhy) August 15, 2022

Η αλήθεια είναι πως μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που αμφισβήτησαν πληροφορίες και γεγονότα για την καταγωγή της. Στην εποχή του άμεσου ελέγχου των γεγονότων, είναι πιο δύσκολο να επινοήσεις τον εαυτό σου…



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.