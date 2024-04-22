Τελικά τι θα πει καλό σεξ; - Ικανοποίηση, ηδονή, κορύφωση…

Σίγουρα έχεις ακούσει σε παρέες και σε συναντήσεις φίλων την ατάκα «έκανα το πιο ωραίο σεξ της ζωής μου». Τι ορίζεται ως ιδανικό όμως στο σεξ; Κι αν υπάρχει μυστικό γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ανακαλύψουμε όλοι;

Λες να ξενερώσει; Λες να μην του αρέσει το σεξ που κάνω; Αν με βαρεθεί και δεν τον ικανοποιήσω λες να ψάξει για κάτι καλύτερο από εμένα; Μήπως δεν το κάνω σωστά;

Ικανοποίηση, ηδονή, κορύφωση

Αυτός ο διαρκής αγώνας που δεν έχει σταματημό και είναι λογικό. Ακούμε και διαβάζουμε συνεχώς πως το σεξ είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία σε μια σχέση, εξίσου λογικό. Χωρίς αυτό λένε δεν μπορεί να κρατηθεί με τίποτα μια σχέση, αφού το σεξ είναι συνώνυμο της επικοινωνίας.

Δεν ήθελε σεξ τη στιγμή που της είπα να κάνουμε. Την προκάλεσα όσο περισσότερο μπορούσα αλλά μου είπε πως ήταν κουρασμένη και είχε πονοκέφαλο. Δεν με θέλει όπως στην αρχή της σχέσης μας. Μήπως έχει βρει κάποιον άλλον να την ικανοποιεί; Μήπως με βαρέθηκε και έτσι δεν ερχόμαστε τόσο συχνά πια σε σεξουαλική επαφή;

Μίλα μου για σεξ

Πριν γράψω αυτό το κείμενο, είπα να κάνω μια σύντομη ιντερνετική έρευνα. «Πέντε τρόποι για να σε θυμάται ως το καλύτερο σεξ της ζωής του». Λίγες ώρες αργότερα κατευθύνομαι στο περίπτερο της γειτονιάς μου. Γνωστό περιοδικό αναφέρει με μεγάλα γράμματα στο εξώφυλλο του: «Το σεξ δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο». Τελεία. Έρχομαι εγώ εδώ για να προσθέσω αυτό: Το κοινό σας μέλλον εξαρτάται από τη χημεία που έχετε στο κρεβάτι και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κρατήσει η σχέση αν δεν ταιριάζετε εξαρχής στον τομέα αυτό. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Και για να το λένε όλοι, μάλλον δίκιο θα έχουν, σωστά;

Τα συνεχόμενα ερωτήματα

Κι αν δεν την ικανοποιήσω όπως της αρέσει; Αν ολοκληρώσω πρόωρα; Αν κοιτάζει αδιάφορα το ταβάνι λες και δεν συμβαίνει κάτι; Πως θα της μείνω αξέχαστος αν δεν της αρέσω στο κρεβάτι; Θέλω να ξεχάσει κάθε προηγούμενη εμπειρία της στο σεξ. Δεν είμαι τόσο γυμνασμένος, ίσως να έχει εμπειρίες με πιο προικισμένους. Κι αν μου το πει στα ίσα;

Ανδρισμός και θηλυκότητα

Αμφιβολίες ανέκαθεν. Γιατί η θηλυκότητα και ο ανδρισμός κυριαρχεί ανάμεσα στους χειρότερους φόβους πολλών ανθρώπων εκεί έξω. Ουδείς αναντικατάστατος άλλωστε μιας και όλοι είμαστε αναλώσιμοι και μπορούμε πολύ εύκολα να βγούμε στη σέντρα και μάλιστα εκτός παιχνιδιού. Ή τουλάχιστον έτσι μας έμαθαν να πιστεύουμε.

Τι; Αυτό ήταν κιόλας; Μόνο τον εαυτό του σκέφτεται. Είχε ξαπλώσει σαν αστερίας στο κρεβάτι και δεν έκανε τίποτα. Τώρα αλήθεια μου ζητάει να κοιμηθεί τόσο γρήγορα; Που είναι εκείνος που μου ζητούσε να ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή; Γιατί δεν με κοιτάει πια στα μάτια όπως τον κοιτάω εγώ; Η μαμά μου μου έχει πει πολλές φορές πως η γυναίκα είναι αυτή που κρατάει τον άνδρα κι αν θέλει να τον κρατήσει τότε θα πρέπει να είναι καλή στο κρεβάτι, έτσι δεν είναι;

Σεξολόγοι και ψυχοθεραπευτές ενωθείτε

Μάλλον μόνο εσείς μπορείτε να δώσετε τις πιο κατάλληλες απαντήσεις γιατί από παραφιλολογίες μπουχτίσαμε. Ένα από τα πιο σπουδαία πορίσματα των ειδικών; Μα φυσικά η χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Αυτή την αυτοπεποίθηση που στερεοτυπικά καθορίζεται από όσα είδαμε σε βίντεο μιας και εκεί νομίζουν πολλοί πως βρίσκεται ο πρωταθλητής, το πρότυπο, το μέτρο σύγκρισης. Μάθαμε επίσης πως το σεξ για να είναι απόλυτα καλό τότε θα πρέπει να συνδέεται πέρα από συναίσθημα και με πόνο. Πέρα από τον πόνο και με πρόστυχα λόγια, ίσως και βίαιες χειρονομίες. Αλλιώς είναι πολύ soft και δεν μας κάνει. Αδιάφορο. Ανεπαίσθητο. Αυτό είναι σήμερα άλλωστε το πρότυπο της ανώτερης σεξουαλικής ικανοποίησης στις φαντασιώσεις μας.

Και κάπως έτσι θεωρούμαστε πολλές φορές ανεπαρκείς, ανίκανοι ή ότι κάτι μας λείπει. Πως το ιδεατό απέχει χιλιόμετρα από εμάς αν δεν αγγίξουμε την πιο wild πλευρά μας. Πόσο ρεαλιστικό είναι όμως αυτό στην πραγματικότητα και τι είναι αυτό που στην πραγματικότητα περιμένει το αντίθετο φύλο από μας στο κρεβάτι;

Ξεχνάμε το συναίσθημα του έρωτα

Ομολογώ πως κάποιοι ίσως και να μην τον έμαθαν ποτέ, να μην τον έζησαν, να μην τους τον δίδαξαν καν. Ο έρωτας ή το σεξ (επέλεξε εσύ αν διαφοροποιούνται αυτά τα δύο στο μυαλό σου) δεν έχει καμία σχέση με τη μονάδα. Αλλιώς αντικειμενικά γιατί να μην αυτοϊκανοποιούμαστε μόνοι μας; Γιατί να μην αρκούμαστε στο σεξ που επιλέξαμε καθαρά με κριτήριο το πόσο μας διεγείρει η εικόνα του άλλου σεξουαλικά;

Η ψυχή είναι μέρος του σώματος μας

Το σεξ ρε παιδιά, κακά τα ψέματα δεν θα έπρεπε να αποτελεί τον απώτερο στόχο. Δε θα έπρεπε να θεωρείται νούμερο ένα κριτήριο για την ποιότητα μιας σχέσης και ξέρεις γιατί; Γιατί θα έπρεπε να είναι το μέσο για να επιτευχθεί η ένωση δυο ανθρώπων σε εγκεφαλικό και σωματικό επίπεδο. Και όσο πιο κοντά τα μυαλά, τόσο καλύτερο και το σεξ. Όσο πιο ερωτευμένες οι ψυχές, τόσο πιο έντονο αντίστοιχα και το σεξ με τη σειρά του. Γιατί τον έρωτα, είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν τον απασχολεί μόνο η σωματική ικανοποίηση, για αυτό και αντέχει περισσότερο στον χρόνο σε αντίθεση με την απλή σαρκική απόλαυση.

Αν δεν υπάρχει και λίγη (ή και πολύ) πνευματικότητα μέσα σε όλο αυτό, πως περιμένουμε να βρούμε το βασικό συστατικό του καλού σεξ;

Δεν υπάρχει. Δώρον άδωρον η σεξουαλική επαφή. Το θέμα είναι να ερεθίζεσαι εγκεφαλικά πρωτίστως και όλα τα άλλα έρχονται πάντα στην ώρα τους και εκεί που δεν το περιμένεις. Ακόμα ψάχνεις λοιπόν την έννοια του πραγματικά καλού σεξ;

Οι εραστές δε βλέπουν, μόνο αγγίζονται. Μα αν καταφέρεις να αγγίξεις την ψυχή τους, τότε μάντεψε. Το σεξ γίνεται υπέροχο!

