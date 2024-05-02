Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 8 ατόμων μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ανθρωποκτονίες, εκρήξεις και εμπρησμούς. Πρόκειται για τους άνδρες που συνελήφθησαν πριν από περίπου δύο μήνες για τις δολοφονίες της greek mafia.

Οι Αρχές είχαν περάσει χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για την υπόθεση δολοφονίας του Γιάννη Σκαφτούρου στα Δερβενοχώρια το 2022, του Βασίλη Ρουμπέτη και του γαμπρού του, Διονύση Μουζακίτη, στον Κορυδαλλό το περασμένο καλοκαίρι, για δύο εμπρηστικές επιθέσεις, αλλά και για μια απόπειρα δολοφονίας στην Πιερία.

Η Αστυνομία συγκέντρωνε εδώ και καιρό πληροφορίες και στοιχεία για τις υποθέσεις αυτές και ήταν ζήτημα χρόνου να γίνει επιχείρηση, ωστόσο καταλυτικό ρόλο έπαιξε η δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο για τις εξελίξεις αυτές.

Πρόκειται για τους:

ΑΖΩΪΔΗ Σάββα του Θωμά και της Ινέσσα, γεν. την 11-10-1985 στην Γεωργία,

ΚΙΟΥΡΝΤΩΒ Δημήτριο του Σπάρτακου και της Ελβίσα, γεν. την 16-03-1983 στην Γεωργία,

ΣΕΝΓΕΡΟΒ Δημήτριο του Ευσταθίου και της Μαρίνας, γεν. την 22-03-1990 στην Ρωσία,

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Δημήτριο του Ελευθερίου και της Ευδοξίας, γεν. την 03-12-2003 στη Θεσσαλονίκη,

PAJO XHONATAN του JETNOF ή JETNOR και της NEXHMIE ή NEXHMIJE, γεν. την 01-08-1998 στην Αλβανία,

ΕΜΙΝΙΔΗ Ηλία του Λαμάζι και της Καρίνε, γεν. την 20-09-1995 στη Γεωργία,

ΣΟΦΙΑΝΟΒ Λεωνίδα του Αλεξίου και της Αλεξάνδρας, γεν. την 25-01-1983 στο Ουζμπεκιστάν και

ΦΥΛΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο του Πολυχρόνη και της Ευδοκίας, γεν. την 11-05-1979 στο Ουζμπεκιστάν.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της ευχερέστερης πραγμάτωσης της αξίωσης της πολιτείας για τον κολασμό των αξιόποινων πράξεων που διεπράχθησαν και προκειμένου να εξιχνιαστούν νέες περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων στις οποίες ενέχονται, αλλά και να ευοδωθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνώστων δραστών – συναυτουργών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 10414 και 1014, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται απόλυτα το απόρρητο της επικοινωνίας, καθώς και η ανωνυμία του ατόμου που τηλεφωνεί (δεν είναι δυνατή η αναγνώριση κλήσης).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.