Από απεργίες που παρέλυσαν το Χόλιγουντ μέχρι το συγκρότημα των Beatles που κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι της καριέρας του, ο κόσμος της σόουμπιζνες χάρισε πολλά πρωτοσέλιδα το 2023. Ακολουθούν μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις του χώρου για το 2023:

ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΡΟΛΑ

Αναστατωμένοι για τις αμοιβές και φοβούμενοι για την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσεται γρήγορα, οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ ενώθηκαν με τους σεναριογράφους τον Ιούλιο. Οι συγγραφείς είχαν απεργήσει τον Μάιο για παρόμοιες ανησυχίες. Ήταν η πρώτη φορά από το 1960, όταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν ο επικεφαλής του συνδικάτου ηθοποιών και η Μέριλιν Μονρόε έπαιζε ακόμα σε ταινίες, που απεργούσαν μαζί ηθοποιοί και συγγραφείς. Έπειτα από εξαντλητικές 118 ημέρες απεργίας, το σωματείο των ηθοποιών του Χόλιγουντ SAG-AFTRA κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία για μια νέα τριετή σύμβαση με τα στούντιο, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της απεργίας τους.

LAST BUT NOT LEAST

Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι των Beatles, στο οποίο μάλιστα ακούγεται η φωνή του αείμνηστου Τζον Λένον με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΞΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ!

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί Ρόμπερτ ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο έγιναν ξανά μπαμπάδες σε ηλικία 79 και 83 αντίστοιχα.

Ρόμπερτ ντε Νίρο

ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ Η SHOW BIZ

Έφυγαν από τη ζωή διάσημοι καλλιτέχνες όπως οι: Τίνα Τάρνερ, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, Χάρι Μπελαφόντε, Μάθιου Πέρι, Τομ Σάιζμουρ, Τζούλιαν Σαντς, Τζεφ Μπεκ, Τζέιν Μπίρκιν, Τόνι Μπένετ, Σινέιντ Ο'Κόνορ και Μάικλ Γκάμπον.

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Η Μαντόνα ανέβαλε την παγκόσμια περιοδεία της καθώς εμφάνισε σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη, η οποία οδήγησε σε πολυήμερη παραμονή της στην εντατική. Η καλλιτέχνις είχε ανακοινώσει στις αρχές του έτους μία παγκόσμια περιοδεία. Το είδωλο της ποπ είχε ως στόχο να γιορτάσει την 40ή επέτειο από την κυκλοφορία του single της "Holiday". Αναμενόταν να εμφανιστεί σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

ΠΟΛΥΚΡΟΤΕΣ ΔΙΚΕΣ

Οι ηθοποιοί Κέβιν Σπέισι και Γκουίνεθ Πάλτροου και ο τραγουδιστής Εντ Σίραν συγκαταλέγονται στους διάσημους καλλιτέχνες που κάθισαν τη χρονιά αυτή στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Αθώος για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε κρίθηκε ο Κέβιν Σπέισι, στη δίκη του στο Λονδίνου. Ο καλλιτέχνης δικαζόταν για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων ανδρών. Αθώα κρίθηκε και η Γκουίνεθ Πάλτροου για ατύχημα με σκι που είχε το 2016, στο οποίο ενεπλάκη και ο άνθρωπος που την κατηγορούσε, ένας 76χρονος συνταξιούχος οπτικός.

Υπέρ του Εντ Σίραν αποφάνθηκε δικαστήριο όσον αφορά στη μήνυση κατά του τραγουδοποιού για τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού του «Thinking Out Loud». Ο μηνυτής είχε καταγγείλει πως το τραγούδι του Εντ Σίραν παραβίαζε τα πνευματικά δικαιώματα του «Let's Get it On» του Μάρβιν Γκέι. Η ετυμηγορία ήρθε έξι χρόνια αφότου οι κληρονόμοι του Εντ Τάουνσεντ - ο οποίος έγραψε το τραγούδι το 1973 μαζί με τον Γκέι - κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Σίραν, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κομμάτια έχουν «εντυπωσιακές ομοιότητες».

Επιπλέον, εισαγγελείς του Νέου Μεξικού δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ασκήσουν νέα δίωξη εις βάρος του ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με τον θανάσιμο τραυματισμό της 42χρονης τότε διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» πριν από δύο χρόνια.

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Η παγκοσμίου βεληνεκούς σταρ Τέιλορ Σουίφτ πέρασε 3,5 ώρες στη σκηνή, χωρίς διάλειμμα –ακόμη και τις αλλαγές ρούχων φρόντισε να τις κάνει ως επί το πλείστον επί σκηνής– παίζοντας περίπου 44 κομμάτια, χωρισμένα σε Eras (εποχές, εξ ου και ο τίτλος της περιοδείας), υπονοώντας ότι κάθε ένα από τα 9 άλμπουμ που παρουσιάζονται άφησε εποχή. Δεν την πτόησαν οι καιρικές συνθήκες – στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, ενώ ήταν στη σκηνή, έπιασε μια ισχυρή καταιγίδα, πλημμυρίζοντας το πιάνο της και κάνοντάς τη μούσκεμα μέχρι το κόκαλο. Η θρυλική περιοδεία της μάλιστα έγινε ταινία κόβοντας εισιτήρια 126 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως κατά το πρώτο σαββατοκύριακο που βγήκε στους κινηματογράφους.

Η sold-out παγκόσμια περιοδεία της Μπιγιονσέ «Renaissance World Tour» με έσοδα που ξεπέρασν τα 550 εκατομμύρια δολάρια επίσης μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Οθόνη, ενώ σε κάποιους σταθμούς της περιοδείας της ενισχύθηκαν και οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία κοντά στους χώρους των συναυλιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

