Το φαινόμενο είναι τόσο συγκλονιστικό που είναι, σχεδόν, αδύνατο να εξηγηθεί. Πώς, πότε και γιατί μια τραγουδίστρια της κάντρι στα τριάντα της χρόνια έγινε η μεγαλύτερη μηχανή παραγωγής χρημάτων στον πλανήτη; Σε ποιο σημείο, αφού την είδαν περισσότεροι από τρία εκατ. θαυμαστές τον τελευταίο χρόνο, έβαλε 1,1 δισ. δολάρια στον τραπεζικό της λογαριασμό; Πώς κατάφερε να δώσει ώθηση - κατά τα λόγια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ - στην αμερικανική (και σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας) οικονομία;

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν πρόκειται να αποκαλύψει το μυστικό της. Με εξαίρεση το περιοδικό «Time», το οποίο την ανακήρυξε «Πρόσωπο της χρονιάς», δεν έχει δώσει συνεντεύξεις εδώ και χρόνια. Τα σχεδόν 250 τραγούδια της μιλούν για εκείνη - 10 άλμπουμ γεμάτα τραγούδια που έχει γράψει και τραγουδήσει η ίδια κατά τη διάρκεια της 17χρονης καριέρας της - καθώς και η περιστασιακή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχει 475 εκατ. followers. Αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί το 2023 είναι η χρονιά της, πρέπει να πάμε στα γεγονότα και τα δεδομένα. Τους τελευταίους μήνες, η Σουίφτ απέδειξε ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τραγουδίστρια: είναι μια καλλιτέχνιδα με αριθμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα streams στο Spotify, είναι σαν να έχουν ακούσει όλοι σε ολόκληρο τον κόσμο τρία τραγούδια της! Η πλατφόρμα, στην οποία αντικατέστησε τον Bad Bunny ως τον καλλιτέχνη με τις περισσότερες ακροάσεις -για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία υπάρχει γυναίκα στην κορυφή- αναφέρει 26,1 δισεκατομμύρια streams. Η Amazon και η Apple (όπου διπλασίασε τα νούμερα του 2022- η πλατφόρμα την ανακήρυξε καλλιτέχνιδα της χρονιάς) την τοποθετούν, επίσης, στην πρώτη θέση για το 2023.

Ένα μνημειώδες κύμα που μπορεί να εξηγηθεί με δύο επιχειρήματα: τη μουσική που συνθέτει και τραγουδά η καλλιτέχνιδα εδώ και 17 χρόνια, από την οποία έχει ηχογραφήσει εκ νέου αρκετά παλιά άλμπουμ- και την επιτυχημένη περιοδεία της «Eras Tour», η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο και μόλις τελείωσε, πριν συνεχιστεί τον Φεβρουάριο του 2024 μέχρι (θεωρητικά) τον Νοέμβριο. Όλα αυτά, υποστηριζόμενα από μια πιστή βάση θαυμαστών, οι οποίοι βλέπουν, αναλύουν και, φυσικά, αγοράζουν τα πάντα, γιατί τους συμπεριφέρεται σαν να είναι οικογένεια.

Αυτή η τεράστια περιοδεία - έχει δώσει 66 συναυλίες και απομένουν 85 - έχει προκαλέσει σεισμούς, τόσο οικονομικούς (έχει συγκεντρώσει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει αποφέρει περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια) όσο και κυριολεκτικούς (τον Ιούλιο, στο Σιάτλ).

Το Μπέρκλεϊ, το Στάνφορντ και το Χάρβαρντ θα διδάξουν μαθήματα για εκείνη, εξετάζοντας τους στίχους της, τη λογοτεχνία της και την πολιτιστική της επίδραση. Δεν περνάει ούτε μια εβδομάδα χωρίς δίσκο ή επίτευγμα της Σουίφτ. Είναι το πρώτο άτομο, από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, οποιασδήποτε κατηγορίας, που βρίσκεται στο διάσημο εξώφυλλο του περιοδικού «Time» -από το οποίο έχουν περάσει 14 πρόεδροι των ΗΠΑ και τρεις πάπες- από τη δημιουργία του το 1927.

Το «Forbes», το οποίο, όπως και το «Bloomberg», υπολογίζει την καθαρή της αξία σε 1,1 δισ. δολάρια (διπλάσια από το 2022), την τοποθετεί ως την πέμπτη πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο, όντας επίσης η πρώτη γυναίκα από τη βιομηχανία του θεάματος που μπαίνει σε αυτή την κατάταξη, ενώ το «People» την ανακήρυξε το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο της χρονιάς.

Η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό το φαινόμενο, σε μεγάλο βαθμό, ήταν η εντυπωσιακή περιοδεία της «Eras Tour». Έδωσε 53 συναυλίες σε 20 πόλεις των ΗΠΑ και, για πρώτη φορά, στη Λατινική Αμερική: Μεξικό, Αργεντινή και Βραζιλία (13 συναυλίες σε τέσσερις πόλεις). Με μέσο όρο 60.000 θεατών ανά πόλη, την έχουν δει περίπου τέσσερα εκατ. άνθρωποι. Στην περιοδεία, η οποία περιγράφεται ως «το μεγαλύτερο σόου στη γη» από το Pollstar, κάθε συναυλία, κάθε νύχτα, είναι μοναδική... και όπως ακριβώς και η προηγούμενη. Τραγουδάει 44 τραγούδια, με την ίδια ακριβώς σειρά, εκτός από δύο τραγούδια-έκπληξη από τα άλλα 200 που έχει δημοσιεύσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της. «Ξέρω ότι θα ανέβω στη σκηνή είτε είμαι άρρωστη, είτε τραυματισμένη, είτε πληγωμένη, είτε άβολα, είτε αγχωμένη», δήλωσε στο «Time».

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησε μια ρομαντική σχέση με τον Travis Kelce, έναν από τους πιο γνωστούς, ισχυρούς και πλούσιους παίκτες του NFL (κερδίζει 14 εκατ. δολάρια τον χρόνο). Αυτό την έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης, ενός κοινού που δεν είναι δικό της. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Morning Consult από τον Μάρτιο, το 53% των Αμερικανών δηλώνουν θαυμαστές της Σουίφτ.

Θα επιστρέψει στη σκηνή τον Φεβρουάριο, στο Τόκιο, για να συνεχίσει στη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, και στη συνέχεια πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά... θα δώσει άλλες 85 συναυλίες. Ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της περιοδείας μένει να φανεί. Τι θα λέγατε για λίγη νέα μουσική; Κανείς δεν ξέρει. Προς το παρόν, της έχουν απομείνει δύο από τα έξι πρώτα άλμπουμ της για να επανεκτελέσει: το πρώτο, Taylor Swift (2006), και το τελευταίο, το πολυαναμενόμενο, «Reputation» (2017).

