Μια νέα χρονιά έρχεται και μαζί της θα φέρει και αλλαγές… Όπως και η ίδια η φύση, το σύμπαν δεν είναι μια κακόβουλη δύναμη. Ο σκοπός των πλανητών είναι να αντανακλούν, να μυούν και να φωτίζουν.

Σύμφωνα με τα λόγια του αποκρυφιστή Aleister Crowley, «η αστρολογία δεν έχει πιο χρήσιμη λειτουργία από αυτή: να ανακαλύπτει την εσώτερη φύση του ανθρώπου και να τη φέρνει στη συνείδησή του, ώστε να μπορεί να την εκπληρώσει σύμφωνα με το νόμο του φωτός».

Σημειώστε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας και παρακολουθήστε τον ουρανό… Οι εκπλήξεις φέτος θα είναι πολλές.

Ο Πλούτωνας εισέρχεται στον Υδροχόο: επαναστατικές αλλαγές και πρόοδος με κάθε κόστος

20 Ιανουαρίου - 1 Σεπτεμβρίου 2024

19 Νοεμβρίου 2024 - 18 Ιανουαρίου 2044

Μικρός αλλά ισχυρός, ο Πλούτωνας είναι ο πλανήτης της δύναμης και της απόλυτης μεταμόρφωσης. Ανακαλύφθηκε το 1930 και πήρε -εύστοχα- το όνομά του από τον θεό του Κάτω Κόσμου. Ο Πλούτωνας μετακινείται στον Υδροχόο στις 20 Ιανουαρίου. Η τελευταία φορά που ο πλανήτης Πλούτωνας βάδισε στο ζώδιο του Υδροχόου ήταν το 1778-1798 - δύο δεκαετίες κατά τις οποίες έγιναν η Γαλλική, η Αμερικανική και η Βιομηχανική Επανάσταση, καθώς και η Εποχή του Διαφωτισμού.

Η πορεία του Πλούτωνα προς το μέλλον θα έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε, όπως γράφει σε άρθρο της η «New York Post». Υπάρχει μια ουτοπική τάση στο αρχέτυπο του Υδροχόου, αλλά επειδή ο Υδροχόος είναι σταθερό ζώδιο, ο ορισμός της προόδου είναι αποφασιστικός.

Δεδομένου ότι ο Υδροχόος «ελέγχει» τον ηλεκτρισμό και την τεχνολογία, μπορεί να δούμε εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ένα θέμα του Πλούτωνα) και περισσότεροι από εμάς να αναρωτιούνται πώς η τεχνολογία μπορεί να ωφελήσει όλους και όχι να γεμίσει τις τσέπες λίγων!

Με τον Πλούτωνα στο τιμόνι και τον Υδροχόο επικεφαλής, υπάρχει μια μοιραία ενέργεια... «Fight Club» νέας παγκόσμιας τάξης σε αυτή τη διέλευση. Είναι επανάσταση χωρίς αποχρώσεις και πρόοδος με κάθε κόστος.

Calendar of doom: these 2024 dates will bring destruction, volatility during astrological shifts https://t.co/vSSVe67qrd via @nypost — @akh (@akhkaba) December 27, 2023

Όταν πρόκειται για τον Πλούτωνα, ο πλανήτης «δοκιμάζει» το σθένος των… «παιδιών» του για να διώξει ό,τι τα κρατάει πίσω. Σπάνια ευγενικό, αλλά πάντα απαραίτητο είναι το όνομα του παιχνιδιού εδώ, και δεν μπορούμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι να κάψουμε αυτό που υπήρξε.

Βόρειος Δεσμός στον Κριό, Νότιος Δεσμός στον Ζυγό

24 Μαρτίου - 8 Απριλίου

17 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου



Οι σεληνιακοί δεσμοί αντιπροσωπεύουν την έμφυτη καρμική μας ανισορροπία και την κοσμική μας ώθηση να εξελιχθούμε, να αλλάξουμε και να απελευθερωθούμε.

Οι σεληνιακοί δεσμοί περνούν ενάμιση χρόνο σε ένα σύνολο ζωδιακών πολικοτήτων, αναδεικνύοντας τα αρχετυπικά και αντιθετικά θέματα που σχετίζονται με αυτά τα ζώδια. Οι κόμβοι αντιστοιχούν στις εποχές των εκλείψεων - όταν ξαφνικές αλλαγές και ριζικές αποκαλύψεις διατρέχουν τη ζωή μας.

Η λειτουργική ενέργεια του Βόρειου Δεσμού της Σελήνης είναι περισσότερη (καταναλώνουμε), ενώ του Νότιου Δεσμού είναι λιγότερη (απελευθερώνουμε).

Ο Βόρειος Δεσμός μετακινήθηκε στον Κριό τον Ιούλιο του 2023 - και τα αποτελέσματά του θα είναι αισθητά καθ' όλη τη διάρκεια του 2024. Τα θέματα που θα έρθουν στο «φως» περιλαμβάνουν την αυτονομία έναντι της αποφυγής, την ικανοποίηση των ανθρώπων έναντι της επίλυσης των συγκρούσεων και τη σίγουρη δράση έναντι της παθητικής προσαρμογής.

Όπως περιγράφει λεπτομερώς η αστρολόγος Astro Butterfly, «ο Κριός-Ζυγός είναι ο άξονας των σχέσεων, τον οποίο θα μπορούσαμε επίσης να ονομάσουμε άξονα ταυτότητας, επειδή τίποτα δεν μας διαμορφώνει περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο από τις στενές, 1-προς-1 σχέσεις μας... Ο Νότιος Δεσμός στον Ζυγό είναι το "Κερδίζεις". Ο Βόρειος Δεσμός στον Κριό είναι το ‘’Εγώ κερδίζω’’. Ο Νότιος Δεσμός στον Ζυγό + ο Βόρειος Δεσμός στον Κριό είναι… ‘’κερδίζουμε’’».

Ο ανάδρομος Ερμής «παίρνει φωτιά»: Ο Ερμής: Λεκτική αστάθεια, δημιουργικός προβληματισμός

Ανάδρομος Ερμής στον Κριό: 1-25 Απριλίου

Ανάδρομος Ερμής στην Παρθένο/Λέοντα: 4-28 Αυγούστου

Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη: 25 Νοεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου

Οι ανάδρομες κινήσεις του Ερμή είναι ένα γνωστό είδος… χάους. Σε αυτόν τον ανάδρομο κύκλο, ωστόσο, ο Ερμής κάνει τα «δικά» του στα ζώδια της φωτιάς, προσδίδοντας σε αυτές τις διελεύσεις μεγαλύτερη αστάθεια.

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες - κάντε παύση πριν απαντήσετε, ελέγξτε ξανά τα συμβόλαια, μην στέλνετε μηνύματα στον πρώην σας, διευθετήστε υποθέσεις σας κ.λπ.

Με αυτή την κατάσταση, καλούμαστε να αναθεωρήσουμε και να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας με τη διεκδίκηση/κυριαρχία, τη δημιουργία/εκτέλεση και την αναζήτηση/αποφυγή.



Ο Δίας εισέρχεται στους Διδύμους: Επέκταση μέσω συνεργασίας

25 Μαΐου 2024 - 9 Ιουνίου 2025

Ο Δίας είναι ο μεγάλος μας ευεργέτης. Ένας σοφός τυχοδιώκτης -με ζάρια στο χέρι και μετρητά στην τσέπη- είναι ο πλανήτης της γενναιοδωρίας και της επέκτασης, της καλής τύχης και των χαρμόσυνων ειδήσεων. Ενώ ο Πλούτωνας μεταμορφώνει ό,τι αγγίζει, ο Δίας τα ενισχύει όλα.

Όπως επισημαίνει ο αστρολόγος Gahl Sasson, συγγραφέας του βιβλίου «Η αστρολογία του 2024», «όποιο ζώδιο ‘’κοσμεί’’ ο Δίας είναι και το ζώδιο του οποίου το αρχέτυπο μπορεί να μας δώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Τους πρώτους 5 μήνες του έτους, ο Δίας ταξιδεύει στον Ταύρο και μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας, να ξεκαθαρίσετε τις αξίες σας, να βελτιώσετε τα οικονομικά σας, να ανακαλύψετε νέα ταλέντα και να βελτιώσετε την αυτοεκτίμησή σας. Τους τελευταίους 7 μήνες του έτους, ο Δίας ‘’φλερτάρει’’ με τους Διδύμους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνία σας, τις επιχειρήσεις, τη σχέση σας με συγγενείς και γείτονες (ελπίζω να εννοεί και τις γειτονικές χώρες), καθώς και τη συγγραφή και τις πωλήσεις». Πραγματικά, με αυτή τη διέλευση, όσο περισσότερα γνωρίζετε, τόσο περισσότερο αναπτύσσεστε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.