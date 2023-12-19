Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι μπήκε σε τεχνητό κώμα για 48 ώρες, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με βακτηριακή λοίμωξη.

Η 65χρονη τραγουδίστρια πραγματοποιούσε την περιοδεία της «Celebration» στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το βράδυ του Σαββάτου, όταν μίλησε για την τρομακτική περιπέτεια της υγείας της τον Ιούνιο, κατά την οποία εισήχθη στην εντατική, αφού υπέστη πνευμονική και νεφρική ανεπάρκεια.

Madonna, 65, reveals she was in an induced coma for 48 hours after lung and kidney failure as she thanks her friends and Kabbalah teacher for 'saving her life' https://t.co/76qFZ2sY9y pic.twitter.com/wCH5fN9fjd — Daily Mail Online (@MailOnline) December 19, 2023

Μιλώντας στο κοινό, η Μαντόνα απηύθυνε προσωπικό χαιρετισμό στη φίλη της Shavawn, λέγοντας: «Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι εδώ απόψε, που ήταν μαζί μου στο νοσοκομείο. Υπάρχει μια πολύ σημαντική γυναίκα που με έσυρε στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι καν- λιποθύμησα στο πάτωμα του μπάνιου μου και ξύπνησα στη ΜΕΘ... Ήμουν σε τεχνητό κώμα για 48 ώρες. Μου έσωσε τη ζωή. Σε ευχαριστώ Shavawn».

Η Μαντόνα, η οποία ακολουθεί την Καμπάλα από το 1996, ευχαρίστησε τον δάσκαλό της, ο οποίος ήταν δίπλα της στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι η δική του φωνή ήταν η μοναδική που ‘’άκουσε’’, ενώ ήταν σε τεχνητό κώμα.

«Η μόνη φωνή που άκουσα ήταν η δική του. Τον άκουσα να λέει: «Σφίξε το χέρι μου». Και πρόσθεσε: «Όταν συνήλθα, για πρώτη φορά είδα τα έξι απίστευτα παιδιά μου να κάθονται γύρω μου - παρεμπιπτόντως, έπρεπε σχεδόν να πεθάνω για να βάλω όλα τα παιδιά μου σε ένα δωμάτιο».

Πηγή: skai.gr

