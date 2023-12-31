Παρόλο που η Taylor Swift ήταν ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το 2023 η καριέρα της εκτοξεύτηκε στα ύψη.

Από το να ανακηρυχθεί «Πρόσωπο της χρονιάς» από το «Time» μέχρι το να γίνει η περιοδεία της «Eras Tour» η πιο κερδοφόρα μουσική περιοδεία όλων των εποχών, η διάσημη καλλιτέχνιδα φαίνεται να έχει «μεταμορφωθεί» και να βιώνει την επιτυχία της σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Μέσα σε ένα χρόνο, η Swift ανέβηκε στη σκηνή 24 διαφορετικών πόλεων, έφτασε στο επίπεδο της δισεκατομμυριούχου, έγινε η καλλιτέχνις με τα περισσότερα «streams» στο Spotify -πάνω από 26,1 δισεκατομμύρια ροές-, είχε 44 τραγούδια στο Hot100 chart του Billboard και η ταινία της «Eras Tour» συγκέντρωσε πάνω από 250 εκατ. δολάρια παγκοσμίως!

Κυκλοφόρησαν 2 άλμπουμ

Όταν η Swift ανακοίνωσε ότι θα επανακυκλοφορήσει τα παλιά της άλμπουμ, πιθανότατα δεν περίμενε όλη αυτή την επιτυχία. Το 2023, κυκλοφόρησε τα άλμπουμ «Speak Now (Taylor's Version)» - που αρχικά κυκλοφόρησε το 2010 - καθώς και το «1989 (Taylor's Version)», το οποίο κυκλοφόρησε το 2014 και της χάρισε το άλμπουμ της χρονιάς στα Grammy. Ενώ το αρχικό «1989» θεωρήθηκε ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Swift, το «Taylor's Version» είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Taylor Swift’s year in numbers: over 100 award nominations, 66 tour dates, 8 Chiefs games and more https://t.co/K1RLYxFSvz pic.twitter.com/jQbW16svYM — Page Six (@PageSix) December 31, 2023

Μαζί με τα δύο άλμπουμ, η Swift κυκλοφόρησε επίσης το τραγούδι «You're Losing Me», το οποίο ήταν ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Midnights» του 2022.

Η απόφαση της Swift να κυκλοφορήσει το τραγούδι - το οποίο φέρεται να περιγράφει τον χωρισμό της από τον Joe Alwyn - προκάλεσε σοκ σε πολλούς θαυμαστές της, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο κομμάτι υπήρχε μόνο σε μια deluxe έκδοση του άλμπουμ.

66 ημερομηνίες της περιοδείας της «Eras»

Η Swift ξεκίνησε την περιοδεία της «Eras Tour» τον Μάρτιο και, σχεδόν, κάθε Σαββατοκύριακο ήταν στη σκηνή μέχρι τον Νοέμβριο, καταρρίπτοντας ρεκόρ στην πορεία. Οι συναυλίες διαρκούσαν πάνω από τρεις ώρες, με 44 τραγούδια από 10 άλμπουμ της,16 αλλαγές κοστουμιών και χιλιάδες -αν όχι εκατομμύρια- βραχιόλια φιλίας.

Το «Forbes», όπως και το «Bloomberg», υπολογίζει την καθαρή της αξία σε 1,1 δισ. δολάρια (διπλάσια από το 2022), την τοποθετεί ως την πέμπτη πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο, όντας επίσης η πρώτη γυναίκα από τη βιομηχανία του θεάματος που μπαίνει σε αυτή την κατάταξη, ενώ το «People» την ανακήρυξε το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο της χρονιάς.

Αυτή η τεράστια περιοδεία έχει προκαλέσει σεισμούς, τόσο οικονομικούς (έχει συγκεντρώσει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει αποφέρει περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια) όσο και κυριολεκτικούς (τον Ιούλιο, στο Σιάτλ).

106 υποψηφιότητες για βραβεία

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η τραγουδίστρια ήταν υποψήφια για 106 βραβεία παγκοσμίως και πήρε πάνω από τα μισά από αυτά.

Τέλος, όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησε μια ρομαντική σχέση με τον Travis Kelce, έναν από τους πιο γνωστούς, ισχυρούς και πλούσιους παίκτες του NFL (κερδίζει 14 εκατ. δολάρια τον χρόνο). Αυτό την έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης, ενός κοινού που δεν είναι δικό της. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Morning Consult από τον Μάρτιο, το 53% των Αμερικανών δηλώνουν θαυμαστές της Σουίφτ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.