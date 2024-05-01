«Καμπανάκι» ως προς την ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (FED), αναμένεται να κρούσει η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν σε ομιλία που αναμένεται να δώσει την ερχόμενη Παρασκευή στο Ινστιτούτο McCain στην Αριζόνα.

Συγκεκριμένα, η Γέλεν αναμένεται να διατυπώσει το επιχείρημα ότι οι ισχυροί δημοκρατικοί θεσμοί - συμπεριλαμβανομένης μιας ανεξάρτητης Ομοσπονδιακής Τράπεζας - αποτελούν βασικό θεμέλιο για μια βιώσιμη και κοινή ανάπτυξη και ευημερία, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας που διέρρευσαν.

Η Γέλεν αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι ταραχοποιοί που εισέβαλαν στο κτίριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 έθεσαν τη δημοκρατία υπό απειλή, «υποκινούμενοι από ένα ψέμα».

«Η υπονόμευση της δημοκρατίας υπονομεύει τα θεμέλια μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης», θα υποστηρίξει η Γέλεν.

Η συγκεκριμένη ομιλία της υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ θα έρχεται αφότου η Wall Street Journal ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ συντάσσουν προτάσεις που θα επιχειρήσουν να διαβρώσουν την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ώστε να δώσουν στον Τραμπ μεγαλύτερη επιρροή στην κεντρική τράπεζα εάν κερδίσει στις εκλογές τον Νοέμβριο.

Έτσι, η Γέλεν θα επιχειρηματολογήσει ως προς τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Fed στην ομιλία της.

«Ως πρόεδρος της Federal Reserve, επέμεινα στην ανεξαρτησία και τη διαφάνεια της Fed γιατί πιστεύω ότι έχει σημασία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη», θα πει η Γέλεν.

«Η πρόσφατη έρευνα ήταν συνεπής με την πεποίθησή μου: έδειξε ότι η μεγαλύτερη ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας συνδέεται με μεγαλύτερη σταθερότητα τιμών, η οποία συμβάλλει σημαντικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.