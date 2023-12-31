Ποιοι διάσημοι κατάφεραν να βρεθούν στη λίστα των πιο καλοντυμένων και ποιοι στη λίστα των πιο κακοντυμένων; Είναι πολλοί και πολλές, αλλά υπάρχουν διασημότητες που κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις και να ξεχωρίσουν.

Margot Robbie

Η πιο καλοντυμένη διασημότητα της χρονιάς. Η Robbie και ο στυλίστας της έκαναν τις καλύτερες δημοσιογραφικές περιοδείες στην ιστορία για την ταινία «Barbie». Αυτό το μαύρο φόρεμα υψηλής ραπτικής Schiaparelli, αντίγραφο ενός φορέματος Barbie της δεκαετίας του '60, συμπύκνωσε το concept και τη μόδα στα καλύτερά τους.

Donald Glover

Αυτό είναι το απόλυτο Le Smoking, που επιστρέφει στις απαρχές του κομψού ντυσίματος με πιτζάμες. Αυτή η εμφάνιση είναι αξέχαστη...

Emma Corrin

Το να δημιουργήσεις στυλ, εμπνευσμένο από την πριγκίπισσα Νταϊάνα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η Emma Corrin, ωστόσο, είναι εξίσου καλή με το πρωτότυπο.

Bad Bunny

Ο Bad Bunny βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του επαναπροσδιορισμού των βραδινών προτύπων της ανδρικής ένδυσης. Το λευκό κοστούμι του χωρίς πλάτη με φλοράλ μποα είναι λαμπερό, σέξι και αρρενωπό.

Taylor Russell

Μόλις το δεις στο κόκκινο χαλί, καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν ο σκοπός αυτού του φορέματος.

Beyonce

Μετά από μία από τις μεγαλύτερες περιοδείες της ιστορίας, όπου η μόδα ήταν στο επίκεντρο, αυτή η ολόσωμη φόρμα ανήκει σε ειδική κατηγορία.

Zendaya

Αυτή τη στιγμή, η Zendaya έχει αποδείξει ότι είναι μια μεγάλη δύναμη στο κόκκινο χαλί και αυτό το στράπλες φόρεμα Valentino, σε απαλό ροζ χρώμα, έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι στην κορυφή των καλοντυμένων γυναικών.

Jared Leto

Σηκώστε τα χέρια σας αν αυτό το βλέμμα έχει εμφανιστεί στους εφιάλτες σας περισσότερες από μία φορές...

Florence Pugh

Πρόκειται μακράν για μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της ηθοποιού. Σαν η Pugh να ξεχάστηκε και πήρε μαζί της και την κουβέρτα καθώς έβγαινε από το σπίτι…

