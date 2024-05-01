Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη στο συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, ένα σημείο όπου επιθεωρούνται από το Ισραήλ τα φορτηγά με επισιτιστική βοήθεια που εισέρχονται στη Γάζα, μια διαδικασία που οι οργανώσεις έχουν χαρακτηρίσει ως ένα σημαντικό εμπόδιο στην όλη διαδικασία.

Ο Μπλίνκεν είδε ιδίοις όμμασι τη λωρίδα έξι μήνες μετά τον πόλεμο καθώς περιόδευε σε ένα συγκρότημα στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ. Την ίδια ώρα, τα πυρά από τα τανκς αντηχούσαν από τη λωρίδα της Γάζας.

We've seen clear and demonstrable progress in getting more assistance into Gaza, but more needs to be done.



We're pressing to make sure aid is actually getting to people in an effective way, and that it includes more than just food — water, sanitation, medical supplies. pic.twitter.com/6Bqzf5pweU — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 1, 2024

Σάκοι με κονσερβοποιημένα ρεβίθια, ρύζι, πατάτες και χαρτί υγείας, μερικά με το λογότυπο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ ή της οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) πάνω σε παλέτες που περιμένουν να μπουν στη Γάζα. Στρατιώτες με αυτόματα όπλα ανά χείρας περιφέρονταν στην περιοχή που είναι γνωστή ως «κελί επιθεώρησης».

Το Ισραήλ προσπάθησε να αποδείξει ότι δεν εμποδίζει τη βοήθεια προς τη Γάζα, ειδικά από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε αυστηρά τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον μπορεί να αλλάξει εάν το Ισραήλ αποτύχει να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών, την ανθρωπιστική ταλαιπωρία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται από την πλευρά του ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ βρίσκεται εντός της Γάζας και όχι στην πλευρά του Ισραήλ. Οι οργανώσεις πάλι, ισχυρίζονται το αντίθετο.

Πηγή: skai.gr

