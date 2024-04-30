Χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 7 , κοντά στο ηλιοβασίλεμα, περίπου 10 Ινδοί τουρίστες επισκέφτηκαν την ακρόπολη ντυμένοι αρχαιοπρεπώς, με χιτώνες, χλαμύδες, σανδάλια και περικεφαλαίε, ως αρχαίοι Έλληνες και θεότητες – Ηρακλής,θεα Αθηνά, Ποσειδώνας, Αμαζόνες κτλ.

Αφού έκοψαν κανονικά εισιτήριο ανέβηκαν στον ιερό βράχο και άρχισαν να φωτογραφίζονται με φόντο τον Παρθενώνα.

Οι φωτογραφίες ανέβηκαν στα social media και προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων για το πώς οι άνθρωποι αυτοί ανέβηκαν ντυμένοι έτσι, ανενόχλητοι στην Ακρόπολη κάνοντας αυτή την... φιέστα, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό.

Οι δέκα χλαμυδοφόροι έχουν σχέση με 150 Ινδούς επιχειρηματίας που συμμετείχαν το Σαββατοκύριακο σε συνέδριο του Ινδο - Ελληνικού επιμελητηρίου.

Ωστόσο, η φωτογράφηση στην Ακρόπολη ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία των 10 τουριστών, που δεν ήταν στο πλαίσιο καμίας προγραμματισμένης εκδήλωσης.

Πηγή: skai.gr

