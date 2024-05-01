Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 αγνοούνται λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων αυτή την εβδομάδα στη νότια πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Rio Grande do Sul - Muitas chuvas e enchentes por quase todo o estado, deixa vários mortos e centenas de desabrigados.

Além disso, há o registro de desaparecimentos em diversas localidades, incluindo Candelária, Encantado, Roca Sales, São Vendelino e Salvador do Sul pic.twitter.com/Ge8Csm11v8 May 1, 2024

Οι αρχές ανέφεραν ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις οικίες τους μετά τις καταιγίδες που οδήγησαν σε άνοδο της στάθμης των ποταμών και προκάλεσαν πλημμύρες σε διάφορα μέρη της πολιτείας, επηρεάζοντας 104 δήμους.

Em Marquês de Sousa, no Vale do Taquari-RS , um motorista de caminhão foi surpreendido com o deslizamento proveniente das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/Yi4lR1rdCl — TUCARJ54 ( RESERVA 15ª ) (@tucarj54) May 1, 2024

Σύμφωνα με τη έκθεση της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η κυβέρνηση της πολιτείας προέβλεψε κίνδυνο πλημμύρας «σε όλη σχεδόν την πολιτεία» δεδομένης της προοπτικής συνεχιζόμενων «ισχυρών βροχοπτώσεων» τις επόμενες ημέρες.

Το δελτίο ανέφερε επίσης ότι οι πλημμύρες θα είναι σοβαρές στις λεκάνες απορροής πολλών ποταμών, με πιθανότητα ξαφνικών πλημμυρών και μαζικών μετακινήσεων της γης σε περιοχές με απότομες πλαγιές.

Milhões sendo gastados em show de Madonna e o Rio Grande do Sul , nesta calamidade. 😢🙄

Brasil tem como dar certo? pic.twitter.com/fSJ08rnYc3 — Naia🙏🏻♌️🇧🇷🇮🇱 (@naia0880) May 1, 2024

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Εντουάρντο Λέιτε εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους θανάτους που προκάλεσαν οι καταιγίδες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τη διασφάλιση της ασφάλειας σε περιοχές που κινδυνεύουν.



