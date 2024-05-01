Λογαριασμός
Βραζιλία: Οκτώ νεκροί και 21 αγνοούμενοι λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων - Δείτε βίντεο

Οι αρχές ανέφεραν ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις οικίες τους μετά τις καταιγίδες που οδήγησαν σε άνοδο της στάθμης των ποταμών

Βραζιλία_βροχοπτώσεις το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 αγνοούνται λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων αυτή την εβδομάδα στη νότια πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις οικίες τους μετά τις καταιγίδες που οδήγησαν σε άνοδο της στάθμης των ποταμών και προκάλεσαν πλημμύρες σε διάφορα μέρη της πολιτείας, επηρεάζοντας 104 δήμους.

Σύμφωνα με τη έκθεση της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η κυβέρνηση της πολιτείας προέβλεψε κίνδυνο πλημμύρας «σε όλη σχεδόν την πολιτεία» δεδομένης της προοπτικής συνεχιζόμενων «ισχυρών βροχοπτώσεων» τις επόμενες ημέρες.

Το δελτίο ανέφερε επίσης ότι οι πλημμύρες θα είναι σοβαρές στις λεκάνες απορροής πολλών ποταμών, με πιθανότητα ξαφνικών πλημμυρών και μαζικών μετακινήσεων της γης σε περιοχές με απότομες πλαγιές.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Εντουάρντο Λέιτε εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους θανάτους που προκάλεσαν οι καταιγίδες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τη διασφάλιση της ασφάλειας σε περιοχές που κινδυνεύουν.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βραζιλία βροχοπτώσεις
