Kevin Spacey: Μετά την αθώωσή του τα «έτσουξε» με φίλους του σε μαγαζί του Λονδίνου

Ο ηθοποιός γιόρτασε, επίσης, τα 64α γενέθλιά του, λίγες ώρες αφότου κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε τέσσερις άνδρες