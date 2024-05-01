Το Ισραήλ άνοιξε ξανά το πέρασμα Ερέζ, το μοναδικό στο βόρειο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου, επιτρέποντας σε φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν μετά από απαίτηση των ΗΠΑ.

Το άνοιγμα της διάβασης του Ερέζ αποτελεί την κύρια έκκληση των διεθνών οργανισμών βοήθειας εδώ και μήνες για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κατάστασης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση άνοιξε το σημείο διέλευσης την ημέρα επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και ζήτησε περισσότερες παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην επικράτεια.

Το πέρασμα του Ερέζ, που χρησιμοποιείται κυρίως για πεζή κυκλοφορία, είχε παραμείνει κλειστό από τότε που καταστράφηκε κατά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.



