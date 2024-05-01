Η αγαπημένη Τζένιφερ Άνιστον έγινε «viral» λόγω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός στην προσπάθειά της να διαφημίσει προϊόντα ομορφιάς, φόρεσε ένα λευκό μπλουζάκι χωρίς σουτιέν.

Όπως είναι λογικό, οι θαυμαστές της εστίασαν την προσοχή τους στο στήθος της ηθοποιού και λιγότερο στα προϊόντα ομορφιάς που ήθελε να τους δείξει…

Τον περασμένο μήνα η Άνιστον εθεάθη να φεύγει από το γραφείο ενός πλαστικού χειρουργού με τη φίλη της Σάντρα Μπούλοκ στο Κονέκτικατ. Το κέντρο ειδικεύεται σε λίφτινγκ προσώπου και ρινοπλαστική, αν και προσφέρει, επίσης, μπότοξ και άλλα ενέσιμα. Αν και η ίδια έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει μπότοξ στο παρελθόν, είπε ότι δεν ήταν για εκείνη. Επίσης, εδώ και δεκαετίες αρνείται ότι έχει κάνει πλαστική στη μύτη της. Το 2007, η Άνιστον είπε στο «People» ότι έκανε ρινοπλαστική, όχι για να αλλάξει το σχήμα της μύτης της, αλλά για να διορθώσει ένα πρόβλημα που είχε.

«Το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ... Όσον αφορά όλες τις άλλες φήμες, όσο βαρετό και αν ακούγεται, εξακολουθεί να είναι δική μου», έχει δηλώσει η ηθοποιός.

Πέρυσι η πρωταγωνίστρια του «Bruce Almighty» μίλησε για τη διατήρηση της νεανικής της εμφάνισης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στη «Wall Street Journal». Είπε ότι δοκίμασε μια θεραπεία προσώπου με σπέρμα σολομού, αν και ομολογουμένως δεν είναι σίγουρη αν τη βοήθησε πραγματικά.

