Απάντηση Σωματείου Κρεοπωλών Βόλου για τις ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων

Την αντίδραση του σωματείο κρεοπωλών Βόλου προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, κ. Γιώργου Τερζάκη για τα αρνιά που διατίθενται στην αγορά.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Κρεοπωλών Βόλου:

«Περιήλθε σε γνώση του Σωματείου μας ότι κάποιος κύριος, ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του ως πρόεδρο κάποιου συλλόγου κτηνοτρόφων, ανακοίνωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πωλούμενων αμνοεριφίων στον νομό Μαγνησίας, δεν είναι ελληνικής προέλευσης.

Τόσο ο σύλλογός μας, τα μέλη μας, αλλά και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, έχοντας ως πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την προστασία της αγοράς, τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια την κείμενη νομοθεσία και λειτουργούμε πάντοτε με πρώτιστο μέλημά μας τον απόλυτο σεβασμό προς τους πολίτες.

Με αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να ανακοινώσουμε ότι για τα παραπάνω ψεύδη, που έχουν διαδοθεί, δώσαμε εντολή στον δικηγόρο του συλλόγου μας να ενεργήσει τα νόμιμα σε βάρος του παραπάνω κυρίου και όσων τον έχουν συνδράμει στις διαδόσεις αυτές που έχει προβεί, χωρίς να παραλείψει να υποβάλει εναντίον του μήνυση για τα αδικήματα που διέπραξε με την ανακοίνωσή του».

Πηγή: skai.gr

