Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το πρωί της Τετάρτης ότι οι συνεχιζόμενες ταραχές στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ λειτουργούν σκόπιμα ως αντιπερισπασμό για να «απομακρύνουν την προσοχψή από τα νότια σύνορά μας» και το μεταναστευτικό ζήτημα.

«Πιστεύετε ότι οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί Παράφρονες που προκαλούν όλο αυτό το χάος στα Κολλέγια και τα Πανεπιστήμιά μας το κάνουν για να αποσπάσουν την προσοχή από τα νότια σύνορά μας, όπου εκατομμύρια άνθρωποι, πολλοί από τις φυλακές και τα ψυχιατρεία, εισρέουν στη χώρα μας; Απλώς αναρωτιέμαι» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις βίαιες αντι-ισραηλινές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη τη χώρα, λέγοντας στο Fox News Digital ότι η «αδύναμη και αναποτελεσματική ηγεσία» στα πανεπιστήμια πρέπει να «αντικατασταθεί αμέσως», ενώ δηλώνει ότι ο αντισημιτισμός «πρέπει να σταματήσει γρήγορα και αποτελεσματικά».

«Αυτή η βία πρέπει να σταματήσει αμέσως», είπε ο Τραμπ στο Fox News Digital νωρίς το πρωί της Τετάρτης. «Η αδύναμη και αναποτελεσματική ηγεσία σε κολέγια και στα πανεπιστήμια πρέπει να αντικατασταθεί και γρήγορα».

