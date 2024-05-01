Την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου προκάλεσαν οι δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την απόφαση του δικαστηρίου για την τραγωδία στο Μάτι.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε χαρακτηριστικά:

«Όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν ένα όριο, εκτός από τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις δηλώσεις της Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και του Επικεφαλής της ΚΟ του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης για την τραγωδία στο Μάτι απάντησε αναλυτικά χθες, στη Βουλή, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης.

Αμετανόητοι, προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο για τον Ποινικό Κώδικα και παίζουν πολιτικά παιχνίδια -ξανά- πάνω στον πόνο των συγγενών των θυμάτων, επικαλούμενοι τον Νόμο 5090/2024 του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Έφτασαν, μάλιστα, στο σημείο πολλά στελέχη τους να παραποιήσουν τις δηλώσεις του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο νόμος αυτός δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί υπόψιν από τους δικαστές, γιατί η εφαρμογή του ξεκινά από σήμερα, 1η Μαΐου. Για του λόγου το αληθές, στο κεφάλαιο Η, το άρθρο 138, παρ. 1 του Ν. 5090/2024 αναφέρει επί λέξει: «Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2024», πλην ορισμένων άρθρων, στα οποία δεν υπάγεται το επίμαχο άρθρο 12. Τα ανωτέρω μπορεί κανείς να τα διαπιστώσει με μια ανάγνωση στο ακροτελεύτιο άρθρο του νόμου.

Σε κάθε περίπτωση, μια απλή σύγκριση των διατάξεων στον Ποινικό Κώδικα που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και όσων νομοθέτησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει τον βαθμό υποκρισίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακόμη και στους πλέον δύσπιστους.

Ενδεικτικά:

Με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, επί συρροής ανθρωποκτονιών από αμέλεια μπορούσε να επιβληθεί ως ανώτατο όριο συνολικής ποινής τα 5 έτη. Με το Ν. 4855 /2021 το μέγιστο όριο συνολικής ποινής αυξήθηκε στα 8 έτη και με το Ν. 5090/2024 έγινε 10 έτη.

Ο εμπρησμός δάσους από αμέλεια που επιφέρει θάνατο ή οικολογική καταστροφή, χαρακτηρίζεται από τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ ως ελαφρύ πλημμέλημα, με ελάχιστη ποινή μόλις τις 10 ημέρες με αναστολή της ποινής.

Με τον Ποινικό Κώδικα που νομοθέτησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ως άνω αδίκημα είναι σοβαρό κακούργημα, με ελάχιστη ποινή τα 10 έτη κάθειρξης και μέγιστη τα 20 έτη κάθειρξης, χρηματική ποινή μέχρι 200.000 ευρώ και δήμευση περιουσίας του δράστη.

Ο εμπρησμός δάσους από πρόθεση με πρόκληση θανάτου, με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ τιμωρείτο με ποινή κάθειρξης έως 15 έτη η οποία στην πράξη ήταν πολύ μικρότερη. Με τον Ποινικό Κώδικα που νομοθέτησε η Κυβέρνηση της ΝΔ μοναδική ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη και με δυνητική αποφυλάκιση μετά από ουσιαστική κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου στα 18 έτη.

Και επειδή θυμήθηκαν την αναστολή και την μετατροπή των ποινών, να τονίσουμε πως με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ οι ποινές επί πλημμελημάτων είχαν «συμβολικό χαρακτήρα», καθώς κατά κανόνα αναστέλλονταν.

Αντιθέτως, με τον Ποινικό Κώδικα που νομοθέτησε η Κυβέρνηση της ΝΔ, κάθε ποινή άνω του ενός έτους δεν είναι «εικονική» αλλά πραγματική, καθώς εκτίεται, με διάφορους τρόπους έκτισης και ΔΕΝ αναστέλλεται».

Πηγή: skai.gr

