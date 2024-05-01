Σε ισχύ τίθεται από σήμερα 1η Μαΐου, ο νέος Ποινικός Κώδικας που περιλαμβάνει πληθώρα αλλαγών, επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης, την αυστηροποίηση των ποινών για μικροεγκλήματα της καθημερινότητας, αλλά και βαριές ποινές για αδικήματα όπως είναι ο εμπρησμός δάσους ή η πρόκληση τροχαίου από παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, την έκτιση μέρους των ποινών σε φυλακή ή με παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης από το βήμα της βουλής χθες έδωσε το στίγμα των αλλαγών που φέρνει μεταξύ άλλων ο νέος νόμος.

Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που ανέφερε ο υπουργός είναι η ποινή για ανθρωποκτονία, για την οποία η ανώτερη ήταν 5 χρόνια ενώ με το νέο νόμο φτάνει τα 10 χρόνια.

Επίσης ο εμπρησμός δάσους από αμέλεια στην περίπτωση που υπάρχουν θάνατοι οι διατάξεις του Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ, το χαρακτήριζαν «ελαφρύ πλημμέλημα» και η κατώτερη ποινή άρχιζε από 10 μέρες.

Ο νέος Κώδικας προβλέπει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ελάχιστη ποινή είναι κάθειρξη 10 ετών, η ανώτερη ποινή είναι 20 χρόνια και μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή 200.000 και δήμευση της περιουσίας.

«Όταν έχουμε εμπρησμό δάσους από πρόθεση και έχουμε θανάτους, οι διατάξεις που έχουμε ψηφίσει λένε ότι οι ποινές αυτές υποχρεωτικά οδηγούνε στη φυλακή, διότι δεν επιτρέπεται χορήγηση αναστολής, δεν επιτρέπεται μετατροπή της ποινής και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή φυλακή. Με τις διατάξεις που ίσχυαν, οι προβλέψεις του Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά ανώτατο όριο κάθειρξη 15 ετών και με την υποχρεωτική απόλυση, αυτός έβγαινε έξω στα έξι χρόνια υποχρεωτικά. Και τώρα, οι προβλεπόμενες ποινές είναι ισόβια και έχει δικαίωμα κάποιος που είναι καταδικασμένος σε ισόβια να κάνει αίτηση για αποφυλάκιση μόλις περάσουν 25 χρόνια. Άρα έξι χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ και 25 χρόνια επί ΝΔ», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης από το βήμα της Βουλής και πρόσθεσε ότι «μετά από αρκετά χρόνια, που το βλέμμα ήταν στραμμένο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εγκληματούντων, ήρθε η στιγμή να κοιτάξουμε και προς την πλευρά των θυμάτων, προς τα δικαιώματα που έχουν και τα θύματα και προς την μεριά της κοινωνίας η οποία θέλει να ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον διότι το ποινικό της σύστημα θα δημιουργεί τη βεβαιότητα σε αυτούς που θέλουν να παρανομήσουν ότι ο κίνδυνος να πάνε φυλακή είναι σοβαρός».

Ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, διπλασιάζονται οι ποινές σε περίπτωση που το αδίκημα τελείται ενώπιον ανηλίκου, ενώ διευρύνεται η έννοια της οικογένειας ως προς τα μέλη της και εντάσσονται, μεταξύ των άλλων, οι μόνιμοι σύντροφοι και τα παιδιά τους.

Στις διακεκριμένες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης (τραυματισμούς από χειροδικία, αιχμηρά ή άλλα αντικείμενα) προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και σε περίπτωση που ο τραυματισμός γίνεται ενώπιον ανήλικου μέλους της οικογένειας η ποινή αυξάνεται τουλάχιστον στα 3 έτη.

Το μέλος της οικογένειας το οποίο προξενεί σε άλλο μέλος ελαφρά σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν η βλάβη είναι βαριά και η ζωή του θύματος τίθεται σε κίνδυνο, η ποινή αυξάνεται κατά ένα έτος. Αν υπάρξει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος ή επέλθει σοβαρή ψυχική βλάβη, τότε στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Την ίδια στιγμή, εφόσον μέλος της οικογένειας προσβάλλει την αξιοπρέπεια άλλου μέλους της, με ιδιαίτερα ταπεινωτικό λόγο ή έργο που ανάγεται στη γενετήσια ζωή του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Το αδίκημα της εξύβρισης επεκτείνεται και στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας.

Παραβίαση κόκκινου

Αυστηρές είναι οι ποινές για τους οδηγούς που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη ή κάνουν κόντρες στις παραλιακές λεωφόρους ή κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς ή σούζες με τις μοτοσικλέτες ή μπαίνουν σε Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκαλώντας ζημιές σε άλλα αυτοκίνητα ή βαριά σωματική βλάβη ή απώλεια ζωής. Αυτοί οι οδηγοί διατρέχουν κίνδυνο να βρεθούν πίσω από τα κάγκελα των φυλακών, ενώ αντιμετωπίζουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του νέου Ποινικού Κώδικα, όποιος οδηγός έχει καταναλώσει αλκοόλ ή έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ή έχει σωματική ή πνευματική εξάντληση, ή οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα ή σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή είναι με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο, ή κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο πάνω από το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 60 χλμ. (αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό, κατά τουλάχιστον 30 χλμ.) και αν σε κατοικημένη περιοχή τρέχει πάνω από το όριο κατά 40 χλμ. ή οδηγεί αυτοκίνητο στη ΛΕΑ ή παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, τιμωρείται με:

Φυλάκιση έως 3 έτη αν προκαλέσει ζημιές σε άλλο όχημα ή ξένη περιουσία (πέσει πάνω σε κατάστημα, περίπτερο κ.λπ.) Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους αν προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Κάθειρξη έως 10 έτη αν προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις. Κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αν επέλθει θάνατος, ενώ αν προκληθεί θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, μπορεί να επιβληθεί ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.