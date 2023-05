Robert De Niro: Δείτε video και φωτογραφίες από τη γέννηση του έβδομου παιδιού του

Για έβδομη φορά πατέρας έγινε ο διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος το ανακοίνωσε πρόσφατα σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η σύντροφος του θρυλικού σταρ, Tiffany Chen, εθεάθη στη Νέα Υόρκη, όπου απόλαυσε τη βόλτα της, κρατώντας στην αγκαλιά της στοργικά το νεογέννητο.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του έβδομου παιδιού του διάσημου ηθοποιού. Το νεογέννητο παιδί του ζευγαριού ήταν ντυμένο με ένα ροζ φορμάκι και τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα.

Και παρόλο που η είδηση ότι ο διάσημος ηθοποιός έγινε πατέρας για έβδομη φορά μπορεί να αποτέλεσε έκπληξη για τους θαυμαστές του, ο ίδιος δήλωσε στο «Page Six» ότι η εγκυμοσύνη με τη φίλη του, Tiffany Chen, ήταν προγραμματισμένη.

