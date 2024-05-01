Ford Puma: To crossover που αγαπάς, τώρα δικό σου ακόμα πιο εύκολα με τα νέα, ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα «Ford Easy»

Το Ford Puma με τη κορυφαία άνεση και πρακτικότητα, σε συνδυασμό με τους μεγάλους χώρους για πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους, έχει δικαίως κατακτήσει την καρδιά των Ελλήνων αγοραστών μιας και όλα αυτά, συνδυάζονται με ιδιαίτερα συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις.

Αποκορύφωμα των υψηλών δυνατοτήτων του Ford Puma στον τομέα των διαθέσιμων χώρων είναι το καινοτόμο MegaBox και τα 450 και πλέον λίτρα χωρητικότητας που εξασφαλίζει στο Puma έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία B-SUV. Έχοντας σχεδιαστεί όχι μόνο για να ικανοποιεί αλλά και για να υπερβαίνει τις μεταφορικές απαιτήσεις όλων των πελατών, το MegaBox προσφέρει ένα βαθύ και ευέλικτο αποθηκευτικό χώρο φόρτωσης στον οποίο μπορούν άνετα να μεταφερθούν δύο τσάντες του γκολφ σε κάθετη θέση με αποθηκευτική χωρητικότητα της τάξης των 80 λίτρων σε ένα χώρο πλάτους 763 χλστ., μήκους 752 χλστ. και βάθους 305 χλστ., ενώ η συνθετική επένδυση, καθώς και η τάπα αποστράγγισης στο κάτω τμήμα του, καθιστούν εύκολο το καθάρισμά του με νερό.

Επιπλέον, οι πελάτες του Ford Puma απολαμβάνουν πολλά ακόμα πλεονεκτήματα, άμεσα συνδεδεμένα τόσο με τον πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, όσο και με το κορυφαίο τεχνολογικό υπόβαθρο του πολυτάλαντου crossover. Εδώ, εκτός από την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας, ξεχωρίζει ο κορυφαίος σε απόδοση και οικονομία καυσίμου κινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid της Ford, ο οποίος ενσωματώνει στάνταρ ήπια υβριδικό σύστημα 48V και είναι διαθέσιμος σε τρεις εκδόσεις με απόδοση 125PS ή 155PS.

Για όσους τώρα αναζητούν ακόμα περισσότερη άνεση και ευκολία στην καθημερινότητα, αλλά και ταχύτερες αλλαγές ταχυτήτων στη σπορ οδήγηση χωρίς απώλεια ροπής, εκτός από το εύχρηστο μηχανικό κιβώτιο με τις 6 σχέσεις μετάδοσης, το Ford Puma είναι διαθέσιμο και με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Powershift με 7 σχέσεις.

Ford Puma με νέα χρηματοδότηση «Ford Easy»: Με χαμηλό επιτόκιο, χαμηλή δόση ή χαμηλή προκαταβολή;

Τα ολοκαίνουργια χρηματοδοτικά προγράμματα «Ford Easy» της Ford Finance, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα για την αγορά όλων των εκδόσεων του Ford Puma, έρχονται να εξασφαλίσουν κορυφαία ευελιξία προσφέροντας τους πιο ευνοϊκούς όρους της αγοράς με μοναδικό γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.

Αν αναζητάτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την απόκτηση του κορυφαίου B-SUV της ελληνικής αγοράς, είτε με χαμηλή μηνιαία δόση, είτε με χαμηλό ονομαστικό επιτόκιο, είτε με χαμηλή προκαταβολή, τα προγράμματα «Ford Easy» είναι εδώ προκειμένου να εξασφαλίσουν για εσάς την λύση που ταιριάζει απόλυτα στις προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Συγκεκριμένα, με τα νέα προγράμματα «Ford Easy» οι πελάτες μπορούν τώρα να αποκτήσουν την έκδοση του Ford Puma που τους ταιριάζει επιλέγοντας χρηματοδότηση με επιτόκιο* από μόλις 0,99%. Στην περίπτωση που το βασικό ζητούμενο για εσάς είναι η χαμηλή προκαταβολή, η Ford Finance προσφέρει εναλλακτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης με προκαταβολή από μόλις 20%. Αν πάλι η χαμηλή μηναία δόση αποτελεί την πρώτη σας προτεραιότητα, η Ford Finance σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο προβλέπει μηνιαία δόση από μόλις 252€ τον μήνα.

Τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα «Ford Easy» εξακολουθούν να συνοδεύονται για όλες τις εκδόσεις του Ford Puma από την κορυφαία στην Ελλάδα 8ετή εργοστασιακή εγγύηση της Ford Protect, η οποία έρχεται να ενισχύσει το αίσθημα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης όλων των πελατών, αυξάνοντας ταυτόχρονα την μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου.

* ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975.



Πηγή: skai.gr

