Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ λέει ότι οι προσπάθειες που γίνονται για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών δεν θα επιλύσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή και ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει «να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν τους Σιωνιστές».

«Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αναγκάζοντας τις γειτονικές χώρες να ομαλοποιήσουν τους δεσμούς τους με το Ισραήλ το πρόβλημα θα λυθεί», λέει ο Χαμενεΐ. "Κάνουν λάθος."

«Η Παλαιστίνη πρέπει να επιστραφεί σε αυτούς (τους Παλαιστίνιους)», είπε ο Χαμενεΐ. «Θα πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους καθεστώς, το δικό τους σύστημα και μετά αυτό το σύστημα θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει τους Σιωνιστές».

Οι δηλώσεις του Χαμενεΐ έρχονται αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον είναι σχεδόν έτοιμη να προσφέρει στη Σαουδική Αραβία ένα πακέτο ασφαλείας εάν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Σαουδική Αραβία και Ισραήλ είχαν συνομιλίες για το ενδεχόμενο εξομάλυνσης των σχέσεών τους, οι οποίες σταμάτησαν όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς.

Το Ιράν δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ και έχει κάνει την υποστήριξη της παλαιστινιακής υπόθεσης κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής του πολιτικής από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.



