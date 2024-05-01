Έκρυθμη είναι η κατάσταση στα πανεπιστήμια της Αμερικής με σκηνές βίας και καταστροφής να κάνουν τον γύρο του κόσμου από τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα καθώς η αστυνομία από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες πραγματοποιεί επεμβάσεις σε πανεπιστημιουπόλεις όπου οι διαδηλωτές είχαν στήσει καταυλισμούς και είχαν καταλάβει ακαδημαϊκά κτίρια, κορυφώνοντας την κρίση που έχει αφήσει διχασμένη την αμερικανική κοινωνία.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις στις πανεπιστημιουπόλεις, πολλές από τις οποίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε περισσότερες από 1.200 συλλήψεις.

Από τις 18 Απριλίου, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε 31 πανεπιστημιουπόλεις σε τουλάχιστον 21 πολιτείες, σύμφωνα με το CNN ενώ περισσότερες από 2.000 διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μόνο στη Νέα Υόρκη από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Ενδεικτικό της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί είναι το αίτημα του Πανεπιστημίου Κολούμπια, που ζήτησε από την αστυνομία να παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη τουλάχιστον μέχρι τις 17 Μαΐου ενώ νωρίτερα είχε καλέσει τις αρχές να εκκενώσουν ένα κτίριο που είχε καταληφθεί από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

Αναλυτικά τα πανεπιστήμια στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλύσουν διαδηλώσεις ή καταυλισμούς, σύμφωνα με τους New York Times:

Πανεπιστήμιο Κολούμπια : Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης συνέλαβε 108 διαδηλωτές ενώ διέλυσε έναν καταυλισμό στην πανεπιστημιούπολη του Μανχάταν στις 18 Απριλίου. Την Τρίτη, αστυνομικοί με ειδικό εξοπλισμό προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις και εκκένωσαν ένα κτίριο που οι διαδηλωτές είχαν καταλάβει για σχεδόν μια μέρα.

Πανεπιστήμιο Yale στο New Haven, Conn.: Η αστυνομία συνέλαβε 48 άτομα στις 22 Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων 44 φοιτητών του Yale, αφού αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν έναν καταυλισμό στην πανεπιστημιούπολη.

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν: Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις στις 22 Απριλίου, αφού φοιτητές κατέλαβαν μια πλατεία στην πανεπιστημιούπολη.

Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη: Εννέα άτομα τέθηκαν υπό κράτηση αφού έστησαν καταυλισμό στις 23 Απριλίου. Σε όλους όσοι συνεργάζονταν με το πανεπιστήμιο επετράπη να επιστρέψουν στην πανεπιστημιούπολη και οι αρχές απέσυραν τις προειδοποιήσεις για αστική παραβίαση.

Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας στην Κολούμπια: Δύο φοιτητές συνελήφθησαν μετά από διαδήλωση στις 23 Απριλίου, σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας.

Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες: Η αστυνομία συνέλαβε 93 άτομα σε διαδήλωση στις 24 Απριλίου.

Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν : Η αστυνομία συνέλαβε 57 διαδηλωτές στις 24 Απριλίου. Μια εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον πολλών είχαν αποσυρθεί αφού το γραφείο βρήκε νομικές «ανεπάρκειες» στις συλλήψεις τους. Στις 29 Απριλίου, 79 άτομα συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για κατηγορίες που αφορούσαν σε πλημμελήματα, κυρίως για παράβαση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κομητείας των φυλακών. Ένα άτομο κατηγορήθηκε για παρέμβαση σε δημόσια καθήκοντα.

Emerson College στη Βοστώνη: Η αστυνομία συνέλαβε 118 άτομα καθώς ο καταυλισμός εκκενώθηκε το βράδυ της 24ης Απριλίου, δήλωσαν οι αρχές.

Κρατικό Πανεπιστήμιο του Οχάιο στο Κολόμπους: Αξιωματούχος του πανεπιστημίου είπε ότι 36 άτομα, μεταξύ των οποίων 16 φοιτητές, συνελήφθησαν στις 25 Απριλίου. Νωρίτερα εκείνη την εβδομάδα, δύο φοιτητές συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην πανεπιστημιούπολη, δήλωσαν αξιωματούχοι του πανεπιστημίου.

Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα: Τουλάχιστον 28 άτομα συνελήφθησαν στις 25 Απριλίου, δήλωσε ένας αξιωματούχος του Emory, 20 εκ των οποίων είχαν δεσμούς με το σχολείο.

Πανεπιστήμιο Indiana Bloomington : Στις 25 Απριλίου, η πανεπιστημιακή αστυνομία είπε ότι 33 άτομα απομακρύνθηκαν από έναν καταυλισμό και οδηγήθηκαν στη φυλακή ενώ άλλες 23 συλλήψεις έγιναν στις 27 Απριλίου.

Πανεπιστήμιο Πρίνστον στο Νιου Τζέρσεϊ: Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές συνελήφθησαν αφού έστησαν σκηνές στις 25 Απριλίου. Στις 29 Απριλίου, μια ομάδα διαδηλωτών κατέλαβε για λίγο το Clio Hall, το κτίριο του μεταπτυχιακού τμήματος. Οι υπεύθυνοι του σχολείου δήλωσαν ότι συνελήφθησαν 13 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε προπτυχιακοί φοιτητές, έξι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ένας μεταδιδακτορικός ερευνητής και ένα άτομο που δεν έχει σχέση με το πανεπιστήμιο. Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, πρόσθεσαν.

Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ στο Storrs: Αστυνομικοί της πανεπιστημιούπολης αφαίρεσαν τουλάχιστον μία σκηνή από μια συγκέντρωση στις 25 Απριλίου και συνέλαβαν τουλάχιστον ένα άτομο, δήλωσε ένας αξιωματούχος του πανεπιστημίου. Στις 30 Απριλίου, αστυνομικοί της πανεπιστημιούπολης μπήκαν στον φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό για να «αφαιρέσουν τις σκηνές και τους μουσαμάδες και να συλλάβουν όσους αρνήθηκαν να συμμορφωθούν», δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι υπεύθυνοι του σχολείου επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθησαν 25 διαδηλωτές, 24 από τους οποίους φοιτητές και ένας πρώην μαθητής. Όλοι κατηγορήθηκαν για παράβαση και άτακτη συμπεριφορά.

Καλιφόρνια Πολιτειακό Πολυτεχνείο, Humboldt : Την περασμένη εβδομάδα, διαδηλωτές κατέλαβαν δύο κτίρια στην πανεπιστημιούπολη στην Αρκάτα της Καλιφόρνια, δήλωσαν αξιωματούχοι του πανεπιστημίου. Τρία άτομα συνελήφθησαν εκεί την περασμένη εβδομάδα. Το πρωί της 30ης Απριλίου, η αστυνομία συνέλαβε 25 ακόμη διαδηλωτές και τερμάτισε την οκταήμερη κατάληψη ενός κτιρίου της διοίκησης. Αργότερα το ίδιο βράδυ, η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης συνέλαβε επιπλέον 32 άτομα , μεταξύ των οποίων 13 φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, ανέφερε το σχολείο.

Auraria Campus στο Ντένβερ: Περίπου 40 άτομα συνελήφθησαν στις 26 Απριλίου σε μια πανεπιστημιούπολη που στεγάζει εγκαταστάσεις για το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο του Ντένβερ, το Μητροπολιτικό Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ντένβερ και το Κοινοτικό Κολλέγιο του Ντένβερ, δήλωσε η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης.

Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στην Urbana-Champaign : Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 26 Απριλίου έδειξαν αστυνομικούς να συλαμβάνουν τουλάχιστον ένα άτομο και να διαλύουν έναν καταυλισμό.

Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στο Tempe: Ένας αξιωματούχος του πανεπιστημίου είπε ότι 69 άτομα συνελήφθησαν νωρίς το πρωί στις 27 Απριλίου, αφού οι διαδηλωτές έστησαν καταυλισμό. Τρία άτομα συνελήφθησαν επίσης στις 26 Απριλίου.

Πανεπιστήμιο Northeastern στη Βοστώνη: Αξιωματούχοι του πανεπιστημίου δήλωσαν , επικαλούμενοι επίσημη έκθεση της αστυνομίας, ότι 98 άτομα συνελήφθησαν στις 27 Απριλίου, μεταξύ των οποίων 29 φοιτητές και έξι μέλη ΔΕΠ και προσωπικό.

Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις : Στις 27 Απριλίου, έγιναν 100 συλλήψεις και μπήκε λουκέτο στην πανεπιστημιούπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου. Η υποψήφια για την προεδρία Τζιλ Στάιν ήταν μεταξύ των συλληφθέντων.

Πανεπιστήμιο Mary Washington στο Fredericksburg, Va.: Το γραφείο του προέδρου του πανεπιστημίου είπε ότι 12 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα φοιτητές, συνελήφθησαν το βράδυ της 27ης Απριλίου.

Virginia Tech: Αξιωματούχοι του πανεπιστημίου δήλωσαν στις 29 Απριλίου ότι 82 διαδηλωτές, 53 από τους οποίους είναι φοιτητές, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για καταπάτηση.

Πανεπιστήμιο Commonwealth της Βιρτζίνια στο Ρίτσμοντ: Στις 29 Απριλίου, αξιωματούχοι είπαν ότι αστυνομικοί της πανεπιστημιούπολης, μαζί με την τοπική και την πολιτειακή αστυνομία, διέλυσαν μια διαμαρτυρία με εξοπλισμό για ταραχές και σπρέι πιπεριού. Οι αρχές είπαν ότι οι διαδηλωτές «έριξαν αντικείμενα και χρησιμοποίησαν χημικό σπρέι εναντίον των αστυνομικών» με αποτέλεσμα να συλληφθούν 13 άτομα, μεταξύ των οποίων έξι φοιτητές.

Πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη: Έξι άτομα συνελήφθησαν στις 29 Απριλίου και κατηγορήθηκαν για αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της καταπάτησης και αντίστασης κατά τη σύλληψη, αφού «εισέβαλαν στην πανεπιστημιακή ιδιοκτησία και έστησαν σκηνές» στην πανεπιστημιούπολη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι πανεπιστημιακές αρχές είπαν ότι εξέδωσαν εντολές για αποβολή, χβρίς να αναφέρουν ωστόσο τον αριθμό των φοιτητών που εμπλέκονται. Την Τρίτη, έξι άτομα συνελήφθησαν και επτά φοιτητές αποβλήθηκαν προσωρινά λόγω συμμετοχής σε παράνομη διαδήλωση, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο, ενώ τουλάχιστον 14 συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης.

Πανεπιστήμιο της Φλόριντα στο Γκέινσβιλ: Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν εννέα διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων έξι φοιτητών, οι οποίοι είπαν ότι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις εντολές να διαλυθούν το βράδυ της 29ης Απριλίου.

Πανεπιστήμιο της Γιούτα: Δεκαεννέα διαδηλωτές συνελήφθησαν το βράδυ της 29ης Απριλίου, δήλωσαν αξιωματούχοι του σχολείου , προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί αφαίρεσαν και διέλυσαν περίπου δώδεκα σκηνές. Από τους συλληφθέντες, τέσσερις ήταν φοιτητές, ένας ήταν υπάλληλος πανεπιστημίου και 14 ήταν άσχετοι με το πανεπιστήμιο, δήλωσαν αξιωματούχοι του σχολείου. Πρόσθεσαν ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια στην Άθενς: Το πρωί της Δευτέρας, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις διαδηλωτών, δήλωσαν σχολικοί υπεύθυνοι. Ένας εκπρόσωπος δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συλλήψεων, αλλά είπε ότι υπήρχαν περίπου 25 διαδηλωτές που είχαν αρχίσει να στήνουν σκηνές και ένα οδόφραγμα.

Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ: Το πρωί της 30ης Απριλίου, η πανεπιστημιακή αστυνομία συνέλαβε 36 διαδηλωτές, δήλωσαν αξιωματούχοι του σχολείου, αφού τους δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 6 το πρωί της Τρίτης για να απομακρυνθούν ή αλλιώς θα συλληφθούν, θα αποβληθούν προσωρινά ή οριστικά.

Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα : Αξιωματούχοι του σχολείου δήλωσαν ότι τρεις διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στις 29 Απριλίου, μεταξύ των οποίων ένας φοιτητής, ένας υπάλληλος και ένα άτομο που δεν σχετίζεται με το σχολείο.

Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού : Δεκαέξι διαδηλωτές συνελήφθησαν στις 29 Απριλίου, μεταξύ των οποίων πέντε μαθητές, αφού οι σχολικοί υπάλληλοι είπαν ότι βανδάλισαν και αρνήθηκαν να εκκενώσουν ένα κτίριο φοιτητικής ένωσης στην πανεπιστημιούπολη.

Κρατικό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα στο Ταλαχάσι: Πέντε διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων δύο σημερινοί φοιτητές, συνελήφθησαν στις 30 Απριλίου, δήλωσαν αξιωματούχοι του σχολείου.

City College της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν: Αστυνομικοί συνέλαβαν δεκάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στο City College της Νέας Υόρκης στο Χάρλεμ αργά το βράδυ της Τρίτης.



