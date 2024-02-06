Nέες διαστάσεις ενδεχομένως να προσλάβει η έρευνα για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών μετά και τη δίωξη που άσκησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κων. Αγοραστού, με αφορμή το «μπάζωμα» στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «E», η Εισαγγελέας Πρωτοδικών άσκησε χθες δίωξη σε βάρος του κ. Αγοραστού μόνο για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, αδίκημα το οποίο αρνείται κατηγορηματικά ο πρώην Περιφερειάρχης.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Αγοραστός παραπέμπεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας έπειτα από μήνυση που είχαν καταθέσει, τον Αύγουστο του 2023, συνολικά 19 γονείς και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, κατά παντός υπευθύνου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στην «απόφαση αγνώστων» να «αλλοιώσουν» τον τόπο του δυστυχήματος με αφορμή τις εργασίες που έγιναν στα Τέμπη, όταν αποφασίστηκε πως είχαν περατωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό επιβαινόντων.

Η μήνυση είχε προκαλέσει τότε την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ο οποίος παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη διάσταση της μήνυσης περί «αλλοίωσης κρίσιμου αποδεικτικού υλικού», το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές αξιολογήσεις, ακόμη και στη «συγκάλυψη της ποινικής ευθύνης» των υπεύθυνων για την τραγωδία.

Αλλά και για να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους με την ολοκλήρωση των ερευνών για τον εντοπισμό θυμάτων στον τόπο της τραγωδίας και μετά την απομάκρυνση των βαγονιών των δύο αμαξοστοιχιών έγιναν εργασίες αποκατάστασης του χώρου.

Ο Κ. Αγοραστός με ένταση σημειώνει στο υπόμνημά του, ειδικά ως προς το επίδικο σκέλος της «αλλοίωσης» του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας, πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε υποστηρικτικό και όχι αποφασιστικό ρόλο στις εργασίες που ακολούθησαν στον τόπο της τραγωδίας, μετά και την περαίωση της έρευνας από τις Αρχές για τον εντοπισμό θυμάτων, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συγκοινωνίες.

