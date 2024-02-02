Δυστύχημα στα Τέμπη: Ανοίγει ο κύκλος καταθέσεων για τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει ο κύκλος καταθέσεων των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Θυμίζουμε ότι τη Δευτέρα η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας άσκησε ποινική δίωξη σε 15 στελέχη του οργανισμού οι οποίοι βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που τελέστηκε με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης και ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.

Πρόκειται για στελέχη της περιόδου 2016-2023 στα ανώτερα κλιμάκια της ΕΡΓΟΣΕ – πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι- αλλά και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίοι ελέγχονται για το ρόλο τους σχετικά με την μη υλοποίηση της σύμβασης για την αποκατάσταση του Συστήματος Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού τμήματος Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας. Τη σύμβαση δηλαδή 717 όπως είναι σήμερα γνωστή.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης που υπογράφηκε αρχικά το 2014 με ορίζοντα υλοποίησης το 2016, θα σήμαινε τη λειτουργία του συστήματος Τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας αλλά και τη λειτουργία των φωτοσημάτων στο σιδηροδρομικό άξονα. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς θα καθιστούσε εφικτή και τη λειτουργία του συστήματος ETCS το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι μια αμαξοστοιχία σταματά αυτόματα αν διαπιστωθεί παράβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Συστήματα ασφαλείας εν προκειμένω που το βράδυ της τραγωδίας όπως πιστοποιεί το πόρισμα των δικαστικών πραγματογνωμόνων αλλά και το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης, δεν λειτουργούσαν με αποτέλεσμα, μετά και το λανθασμένο χειρισμό του σταθμάρχη, να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

