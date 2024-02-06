Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες, που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, σε ένα πλαίσιο στενότατης συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, άνοιξε εκ νέου από χθες, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, ώστε οι δικαιούχοι αγρότες που επλήγησαν από τις ακραίες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 να μπορούν να τροποποιήσουν την αίτησή τους ή να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 860).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο δεύτερος κύκλος υλοποιείται σε συνέχεια του πρώτου, κατά τον οποίο ήδη έχουν χορηγηθεί περίπου 40 εκατ. ευρώ προς περισσότερες από 19.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που αιτήθηκαν τη χορήγηση πρώτης αρωγής μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr και διασταυρώθηκαν με τα στοιχεία της δήλωσης ζημιάς στον ΕΛΓΑ.

Κατά τον δεύτερο κύκλο, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευχέρεια, μέσα από την πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, να υποβάλουν το (αναθεωρημένο ή νέο) αίτημά τους σε περίπτωση που κρίνουν ότι έχουν πολύ σοβαρές ή πάρα πολύ σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα, κατεστραμμένα οχήματα και έγγειο κεφάλαιο.

Συγκεκριμένα, επιπρόσθετα της πρώτης αρωγής που έχουν λάβει μέχρι σήμερα, οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα για:

Επιπλέον πρώτη αρωγή 5.000 ευρώ σε περιπτώσεις που κρίνουν πως έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, με την πρώτη αρωγή να ανέρχεται συνολικά στα 7.000 ευρώ.

Επιπλέον πρώτη αρωγή 10.000 ευρώ σε περιπτώσεις που κρίνουν πως έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, με την πρώτη αρωγή να ανέρχεται συνολικά στα 12.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, οι κτηνοτροφικές μονάδες θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα για επιπλέον πρώτη αρωγή 10.000 ευρώ σε περιπτώσεις που κρίνουν πως έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις καταβάλλεται κατόπιν διασταύρωσης των αιτήσεων με τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), αλλά και τις οικείες περιφερειακές ενότητες, για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής.

Υπενθυμίζεται πως οι επιχειρήσεις και οι αγρότες που έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής πρέπει να υποβάλουν σχετικό φάκελο στην οικεία περιφέρεια, ώστε, αφενός να γίνουν οι διασταυρώσεις αφετέρου να προχωρήσει η διαδικασία του καθορισμού της επιχορήγησης για να πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός της πρώτης αρωγής και να χορηγηθούν η προκαταβολή και το τελικό ποσό της κρατικής αρωγής. Μία διαδικασία που υλοποιείται από τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια των περιφερειών, υπό τον συντονισμό και τη συνεργασία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο η αρωγή του κράτους -που ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς- να φτάσει το συντομότερο δυνατόν σε όσους τη δικαιούνται. Προς αυτήν την κατεύθυνση και με γνώμονα την επιτάχυνση των διαδικασιών, παρακαλούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να υποβάλουν τους σχετικούς φακέλους προς τους αρμόδιους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για την καταβολή τόσο της προκαταβολής όσο και της τελικής επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Οι ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη στήριξη των πληγέντων συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς, εξασφαλίζοντας ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται άμεσα, αλλά και δίκαια σε όσους συμπολίτες μας έχουν ανάγκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.