Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Ηχητικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως ο skai.gr στο οποίο ακούγονται απειλές του εν διαστάσει συζύγου της 40χρονης κατά την διάρκεια τσακωμού τους, λίγες ημέρες πριν την γυναικοκτονία στο Μενίδι.
Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται το θύμα της νέας γενοκτονίας κυριολεκτικά να ουρλιάζει ενω ακούγεται να λέει «τι κάνεις». Στο ηχητικό ακούγεται ο 50χρονος ο οποίος συνελήφθη πριν λίγο στην περιοχή της φυλής και φέρεται να είναι ο δράστης να την απειλεί.
Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερα πολυκατοικίας και αποτυπώνει την αγωνιώδη προσπάθεια της 40χρονης να διώξει μακριά της τον 50χρονο πρώην σύζυγο της.
- Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Συνελήφθη ο εν διαστάσει σύζυγος της 40χρονης - Τρεις φορές υπότροπος
- Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Γιατί δεν είχε συλληφθεί ο δράστης παρά τις καταγγελίες - Οι ευθύνες της Δικαιοσύνης
- Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε διασώστη του ΕΚΑΒ ενώ επιχειρούσε σε άλλο τροχαίο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.