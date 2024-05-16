Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο – O εν διαστάσει σύζυγος της 40χρονης την απειλεί και εκείνη ουρλιάζει λίγες ημέρες πριν

Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερα πολυκατοικίας και αποτυπώνει την αγωνιώδη προσπάθεια της γυναίκας να σωθεί, λίγες ημέρες πριν τη σημερινή γυναικοκτονία 

μενιδι

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ηχητικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως ο skai.gr στο οποίο ακούγονται απειλές του εν διαστάσει συζύγου της 40χρονης κατά την διάρκεια τσακωμού τους, λίγες ημέρες πριν την γυναικοκτονία στο Μενίδι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται το θύμα της νέας γενοκτονίας κυριολεκτικά να ουρλιάζει ενω ακούγεται να λέει  «τι κάνεις». Στο ηχητικό ακούγεται ο 50χρονος ο οποίος συνελήφθη πριν λίγο στην περιοχή της φυλής και φέρεται να είναι ο δράστης να την απειλεί.

Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερα πολυκατοικίας και αποτυπώνει την αγωνιώδη προσπάθεια της 40χρονης να διώξει μακριά της τον 50χρονο πρώην σύζυγο της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μενίδι γυναικοκτονία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark