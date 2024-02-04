Μία εικαστική εγκατάσταση, 500 μέτρα νοτιότερα από το σημείο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος 28ης Φεβρουαρίου 2023, στήθηκε στα Τέμπη, στη μνήμη των θυμάτων, νέων κυρίως παιδιών.

Το έργο του καλλιτέχνη Γιώργου Κόφτη ονομάζεται «58 καρφιά στα Τέμπη» και αποτελείται από 58 μεταλλικούς σωλήνες 2-2,5 μέτρων.

Οπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του, «θέλουμε να πούμε στα παιδιά και στους συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών πως δεν υπάρχει κανείς που δεν θυμάται. Δεν σας ξέχασε κανείς».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.