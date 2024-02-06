DBRS: Προβλέπει πτώση φορτίων 30% στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των Χούθι

Πτώση φορτίων 30% στο λιμάνι του Πειραιά προβλέπει η DBRS εξαιτίας της κρίσης στην ερυθρά θάλασσα .

Σημειώνει ότι για το λιμάνι του Πειραιά, το πέμπτο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη, οι όγκοι ήταν μέχρι στιγμής αρκετά σταθεροί με μικρό αντίκτυπο από την κρίση.

Ειδικότερα, στην έκθεσή της η Morningstar DBRS, αναφέρει ότι «στην Ελλάδα, για το λιμάνι του Πειραιά, το πέμπτο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη, οι όγκοι των εμπορευματοκιβωτίων, μέχρι στιγμής, ήταν αρκετά σταθεροί, με μικρή επίπτωση από τις διαταραχές. Ωστόσο, αναμένουμε πτώση των φορτίων κατά περίπου 30% ή και περισσότερο σε αυτό το λιμάνι. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, μόλις τα πλοία που έρχονται από την Ασία και τη Μέση Ανατολή αρχίσουν να φτάνουν στην Ευρώπη.

«Οι κολοσσοί της ναυτιλίας εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM, Cosco Container Lines, η Evergreen Line και η Orient Overseas Container Line, αποφάσισαν να σταματήσουν τα δρομολόγιά τους από την Ασία προς τον Πειραιά, τα οποία αποτελούσαν ενδιάμεσο σταθμό για τη βόρεια Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, η Maersk και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν αλλάξει δρομολόγιο προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, το οποίο δεν εισέρχεται στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο Θάλασσα. Η είσοδος στο κέντρο της Μεσογείου προσθέτει επιπλέον ημέρες στην ήδη μακρύτερη διαδρομή» προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

