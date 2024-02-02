Όταν ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας (ΓΓΚ) δεν εφαρμόζεται από τον άνθρωπο, «κανένα σύστημα δεν μπορεί να σε σώσει», τόνισε ο Παν. Θεοχάρης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (2016-2018) και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (3/2018-9/2019), στο πλαίσιο κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για τη «διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας είναι ο βασικός κανόνας λειτουργίας του σιδηροδρόμου, σημειώνοντας πως «ό,τι συστήματα βάζουμε στο σιδηρόδρομο, [..] επιβάλλουν την αυστηρή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας». Όπως είπε, ο ΓΚΚ είναι ένας πολύ αυστηρός κανονισμός, ο οποίος προέρχεται από τους στρατιωτικούς κανονισμούς του 19ου αιώνα και η αυστηρή εφαρμογή του, ακόμα και με τρόπους στρατιωτικού τύπου, είναι βασικό προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στο, σιδηρόδρομο. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι «στην επιστράτευση του 1940, χωρίς κανένα σύστημα, μόνο με τον τηλέγραφο, περάσανε 180 τρένα μέσα σε μια μέρα, χωρίς να συμβεί κανένας εκτροχιασμός. Αυτό δείχνει τις δυνατότητες που μπορεί να παράσχει η λειτουργία του κανονισμού».

Κληθείς να μιλήσει για τα προβλήματα που βρήκε όταν ανέλαβε, επεσήμανε τον μειωμένο αριθμό προσωπικού λόγω εθελούσιων και υποχρεωτικών αποχωρήσεων: «Την περίοδο που ανέλαβα υπήρχαν γύρω στα 200 άτομα σταθμάρχες, στους μηχανοδηγούς ήταν μία αντίστοιχη τάξη μεγέθους, ενώ υπήρξε, με την ιδιωτικοποίηση, μία διαδικασία προσλήψεων 80 μηχανοδηγών, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στη σιδηροδρομική ακαδημία, η οποία είχε σταματήσει τη λειτουργία της από το 2010.

Σε ερώτηση του προέδρου της επιτροπής, Δ. Μαρκόπουλου, εάν η περίοδος 2009-11, με κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και αρμόδιο υπουργό τον Δημήτρη Ρέππα, «ήταν καθοριστικής σημασίας για την τύχη των σιδηροδρόμων», ο κ. Θεοχάρης απάντησε «πράγματι» και πρόσθεσε: «Όλη η περίοδος που ξεκινά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και συνεχίζει μέχρι και το 2014, είναι καθοριστική, και θα έλεγα μη αντιστρεπτή, σε μεγάλο βαθμό για τις εξελίξεις στον σιδηρόδρομο».

Όσο για την πορεία της σύμβασης «717» και για τους λόγους που δεν ολοκληρώθηκε έως το 2019, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι διαπιστώθηκε η έλλειψη βασικών ανταλλακτικών, που δεν είχαν προβλεφθεί στη σύμβαση. Επίσης, υπογράμμισε ότι η «717» είναι έργο της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει και την προϊσταμένη Αρχή και τη διευθύνουσα υπηρεσία και τον επιβλέποντα μηχανικό, και άρα τα πρακτικά ζητήματα η διοίκηση το ΟΣΕ δεν μπορεί να τα δει στη λεπτομέρεια που απαιτείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

