Την απόρριψη του αιτήματος των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη για διακοπή των εργασιών της επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης από την τακτική δικαιοσύνη, αποφάσισε η εξεταστική.

Εκπροσωπώντας την πλειοψηφία, ο εισηγητής Λάζαρος Τσαβδαρίδης, υποστήριξε ότι οι συγγενείς ηθικά μπορούν να ζητούν ό,τι νομίζουν, ωστόσο το σχετικό αίτημα δεν έχει έρεισμα στον Κανονισμό της Βουλής και στο Σύνταγμα, υπογραμμίζοντας πάντως ότι την κυβερνητική πλειοψηφία την ενδιαφέρει να κάνει όσο «γίνεται καλύτερα τη δουλειά της και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους τις έχουν».

Το αίτημα των συγγενών προβλήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από σχετική επιστολή που απέστειλαν προς την εξεταστική επιτροπή, με τον Βασίλη Κόκκαλη να επισημαίνει ότι «πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», προσθέτοντας πως δεν θα ήταν «προβλητική» μια τέτοια απόφαση που θα έδειχνε ότι «σεβόμαστε τη τακτική δικαιοσύνη και τους θεσμούς».

Υπέρ της συνέχισης των εργασιών τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας ενώ κατά τάχθηκαν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι εργασίες της επιτροπής θα συνεχιστούν με την εξέταση του πρώην υπουργού Μεταφορών κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (2016 -2019), Χρήστου Σπίρτζη.

