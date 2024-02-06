Με υπερδιπλασιασμό των διανυκτερεύσεων από Τουρκία, παρά τις πολύωρες αναμονές στο τελωνείο των Κήπων και με πτώση τόσο από τη ρωσική, όσο και από την ισραηλινή αγορά, που επηρεάζονται από τις συρράξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, έκλεισε το 2023 για τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.

Στην κορυφή της λίστας των εθνικοτήτων που πραγματοποίησαν πέρυσι τις περισσότερες διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και πάλι οι Έλληνες, με 1.131.690 (+11,21%), σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ).

Συνολικά, το 2023 σημειώθηκε άνοδος των διανυκτερεύσεων κατά 14,75% σε σχέση με το 2022. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2023 καταγράφηκαν 2.438.842 διανυκτερεύσεις Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών, ενώ κατά τα έτη 2022 και 2019 είχαν πραγματοποιηθεί 2.125.433 και 2.442.020 αντίστοιχα.

«Την περσινή χρονιά οι υπόλοιπες εθνικότητες παρουσίασαν στην πλειονότητά τους αύξηση σε σχέση με το 2022. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2023 καταγράφηκαν 1.307.152 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών επισκεπτών, αριθμός αυξημένος κατά 17,99% σε σχέση με το 2022, κατά το οποίο καταγράφηκαν 1.107.819 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τους Τούρκους επισκέπτες της περιοχής, οι διανυκτερεύσεις των οποίων υπερδιπλασιάστηκαν, σημειώνοντας αύξηση 115,99% την περσινή χρονιά σε σύγκριση με το 2022. Πιο συγκεκριμένα, το 2023 καταγράφηκαν 94.212 διανυκτερεύσεις Τούρκων, ενώ το 2022 είχαν καταγραφεί 43.619. Είναι ορατή λοιπόν η αυξητική δυναμική από το τουριστικό κοινό της γείτονος, η οποία θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, εάν η Πολιτεία μεριμνήσει άμεσα για την επίλυση του προβλήματος των πολύωρων αναμονών στο απαρχαιωμένο τελωνείο των Κήπων» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Ούτε στην πρώτη 20άδα οι Ρώσοι - Πτώση και για τους Ισραηλινούς

Στο μεταξύ, εμφανείς είναι οι επιπτώσεις στις διανυκτερεύσεις από το Ισραήλ και τη Ρωσία, δύο μεγάλων αγορών για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λόγω των συγκυριών που επικρατούν στις χώρες της περιοχής. Συνεχίστηκε και την περσινή χρονιά η μείωση των επισκεπτών από τη Ρωσία, με τις διανυκτερεύσεις τους να φθάνουν μόλις τις 15.342 (μείωση 66,86% από το 2022). Μάλιστα το 2023, ήταν η πρώτη χρονιά από το 2010, που η συγκεκριμένη εθνικότητα δεν βρέθηκε καν στην πρώτη εικοσάδα αλλοδαπών εθνικοτήτων. Σε απόλυτους αριθμούς, η μείωση από το 2022 ανήλθε σε 30.947 διανυκτερεύσεις.

Το 2023 οι επισκέπτες από το Ισραήλ παρουσίασαν οριακή μείωση (-0,52%) σε σχέση με το 2022 και πολύ μεγάλη μείωση (-32,46%) εν συγκρίσει με το 2019, χρονιά ρεκόρ στις διανυκτερεύσεις της περιοχής από τη συγκεκριμένη εθνικότητα. Σε απόλυτους αριθμούς, οι Ισραηλινοί επισκέπτες πραγματοποίησαν πέρυσι 125.594 διανυκτερεύσεις, ενώ το 2019 είχαν αγγίξει περίπου τις 186.000 διανυκτερεύσεις.

Τα στοιχεία της έρευνας που διενεργεί σε μηνιαία βάση η εταιρεία τουριστικών μελετών και ερευνών «GBR Consulting» για λογαριασμό της ΕΞΘ, δείχνουν ότι σε σύγκριση με το 2022 κατά το 2023 υπήρξε αύξηση της τάξης του 17,6% στο RevPar (έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο), που ανήλθε στα 66,11 ευρώ. Η αύξηση στη μέση τιμή δωματίου (ARR) ήταν της τάξης του 9,1%. «Όμως παρά τη συνεχή προσπάθεια της Θεσσαλονίκης να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα τιμολόγησης, στη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) μεταξύ αυτής και άλλων δέκα αντιστοίχου μεγέθους ευρωπαϊκών πόλεων (Αμβέρσα, Μπέρμιγχαμ, Κολωνία, Ντίσελντορφ, Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Βουδαπέστη, Αμβούργο, Μάντσεστερ, Σάλτσμπουργκ), η Θεσσαλονίκη παρέμεινε και την περσινή χρονιά στην τελευταία θέση όσον αφορά τόσο στη μέση τιμή δωματίου, όσο και στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, όπου διευκρινίζεται ότι η GBR αντλεί τα στοιχεία της από τη μεγαλύτερη εταιρεία στατιστικών ερευνών για ξενοδοχεία, δηλαδή την STR Global (Hotel Data Worldwide) και όχι από την ΕΞΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

