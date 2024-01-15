Με 97 σφαίρες εκτέλεσαν τον 44χρονο ξημερώματα Κυριακής 14/1 τρεις έμπειροι εκτελεστές έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο.

Ο 44χρονος γνωστός και ως «Ζαμπόν», όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η τηλεόραση του ΣΚΑΙ, είναι ήσυχος, δεν βάζει μπροστά το αυτοκίνητο, παραμένει για περίπου 15 δευτερόπλεπτα ακινητοποιημένος, παρόλο που βλέπει ένα άλλο αυτοκινητό να παρκάρει ακριβώς πίσω του, ο ίδιος ίσως αισθανόταν «άτρωτος».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σπύρου Αλεξανδρή στον ΣΚΑΙ, η αστυνομία αντλεί πληροφορίες και λεπτομέρειες από το βίντεο-ντοκουμέντο, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο ποιος έδωσε την εντολή για αυτή την εκτέλεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο κύκλος των μαφιόζων που θα έδινε εντολή για κάτι τέτοιο είναι πολύ μικρός, αφενός γιατί ο 'Ζαμπόν' είχε πολύ ισχυρή θέση και πολλούς εχθρούς, ωστόσο πολλοί τον φοβόνταν.

Ακόμη, ένα τέτοιο συμβόλαιο θανάτου είναι πολύ ακριβό, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 300.000 ευρώ.

Μπαλάσκας: «Kάποιος τον είχε ησυχάσει, τον είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν τρέχει κανένα συμβόλαιο»

Σχετικά με τους εκτελεστές ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ' του ΣΚΑΙ δήλωσε: «Οι τρεις δράστες είναι πολύ πεπειραμένοι, δεν ξέρουμε αν είναι Έλληνες, μπορεί να είναι ξένοι, αν είναι ξένοι μέσα σε λίγη ώρα μπορεί να έχουν εξαφανιστεί από την Ελλάδα, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο συμβόλαιο θανάτου ήταν πολύ ακριβό».

«Ο 44χρονος δεν είχε τους μπράβους του μαζί, ήταν ήρεμος, γι΄αυτό άργησε να φύγει με το αυτοκίνητό του. Ο Ζαμπόν ήταν αρχινονός, είχε πέσει θύμα απόπειρας δολοφονίας άλλες δύο φορές, τώρα φαίνεται πως κάποιος τον είχε ησυχάσει, τον είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν τρέχει κανένα συμβόλαιο», τόνισε ο κ. Μπαλάσκας.

«Υπάρχουν πάνω από 30 πληρωμένα συμβόλαια αποδεδειγμένα τα οποία δεν έχουν εξιχνιαστεί και με αυτό το θέμα η ΕΛ.ΑΣ δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Η διαφθορά ξεκινάει και μέσα από την Αστυνομία, δεν μπορείς να ξέρεις που εδράζονται όλα αυτά», υπογράμμισε.

Ενώ τέλος πρόσθεσε «Πλέον υπάρχει η προστασία μαρτύρων, που δεν υπήρχε παλαιότερα που κάποιος μπορεί και με αντίτιμο να δώσει πληροφορίες και να καλυφθεί πλήρως».

Σόμπολος: «Τα στόματα είναι κλειστά, η ΕΛ.ΑΣ δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες»

Για την εκτέλεση στο Νέο Κόσμο μίλησε και ο Πάνος Σόμπολος. «Αυτή είναι η μοίρα αυτών των ανθρώπων, αργά ή γρήγορα εκεί θα καταλήξουν. Δεν είδα ποτέ σε έναν από τους νονούς να ασπρίσουν τα μαλλιά τους, το ξέρουν ότι θα έχουν αυτό το τέλος, αλλά τα χρήματα είναι πολλά. Τα στόματα είναι κλειστά, η ΕΛ.ΑΣ δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες. Πρέπει το κράτος να δώσει βαρύτητα και σε αυτόν τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος», είπε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε πως «ο Μιχάλης Χρυχοίδης πρέπει να βάλει μία τάξη τώρα».

Σημειώνεται πως πρόκειται για την 16η δολοφονία στον κόσμο της «Greek Mafia» τα τελευταία 7 χρόνια και υπάρχουν φόβοι για νέο κύκλο αίματος.

