Βαρύ ποινικό παρελθόν είχε ο 44χρονος που «γαζώθηκε» με 97 σφαίρες στο Νέο Κόσμο τα ξημερώματα Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 44χρονος, με το προσωνύμιο «Ζαμπόν», ήταν έναν επικίνδυνος σεσημασμένος κακοποιός της «Greek Mafia».



«Τον πρόλαβαν πριν τους προλάβει» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα αξιωματικού της ασφάλειας. Αυτό που έκανε ο ίδιος στον «Ράμπο», μια δολοφονία που έγινε τον Ιούνιο το 2023 στον Κορυδαλλό μαζί με τον κουνιάδο του, του συνέβη. Είναι δε ενδεικτικό ότι DNA και του «Ράμπο» και του κουνιάδου του είχαν βρεθεί σε όχημα γεμάτο όπλα λίγες ώρες μετά τη δολοφονία τους, 300 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης του 44χρονου. Θέλοντας να προλάβει τη δική του δολοφονία, είχε εκτελέσει τους δύο επίδοξους δολοφόνους του στον Κορυδαλλό, αλλά δεν μπορούσε να γλιτώνει συνέχεια από τους εχθρούς του...

Η εγκληματική του σταδιοδρομία ξεκινάει ουσιαστικά το 2012 οπότε συμμετείχε σε μια ομάδα εκβιαστών της νύχτας που λυμαινόταν περιοχές όπως το Χαϊδάρι, ο Κορυδαλλός, η Γλυφάδα, τα Καμίνια και ο Πειραιάς.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 του ανατίθεται συμβόλαιο θανάτου για δικαστική λειτουργό από την «Greek Mafia». Ήταν η γυναίκα που έκανε τη δίκη για την απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου με κατηγορούμενους την «τριανδρία», την ηγεσία της «Greek Mafia». To Νoέμβριο του 2012 συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοφορία και προφυλακίζεται για την υπόθεση της ομάδας εκβιαστών λίγους μήνες νωρίτερα, κάτι που τον εμποδίζει να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου. Όμως στις 22 Νοεμβρίου 2012 ακολουθεί έκρηξη στο σπίτι της προέδρου Εφετών στο Χολαργό, δηλαδή της ίδιας δικαστικής λειτουργού.



Το 2015 συμμετέχει σε άλλη εκβιαστική ομάδα στην οποία κατηγορούνται και τρεις αστυνομικοί. Τον Ιούνιο του 2018 στο Παλαιό Φάληρο δολοφονείται κακοποιός με το προσωνύμιο «Καράφλας – Σαμπρέλας», και αυτή η δολοφονία αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στον 44χρονο.



Τον Οκτώβριο του 2018 δολοφονείται μια γυναίκα, πρώην σύντροφος του «Ζαμπόν» στην Κηφισιά, η επονομαζόμενη «Bella Mafia». Σε αντίποινα έγινε και η απόπειρα δολοφονίας του «Ζαμπόν» στον Πειραιά, στην Ακτή Κονδύλη, που δεν πετυχαίνει στις 29 Νοεμβρίου 2018, όταν ένα λευκό βαν προσεγγίζει τον 44χρονο. Ο εκτελεστής πυροβολεί εν κινήσει με καλάσνκικοφ, ωστόσο το όπλο παθαίνει εμπλοκή και ρίχνει μόνο τρεις με τέσσερις σφαίρες. Ο 44χρονος τραυματίζεται σοβαρά και στο χέρι και στο πόδι, ενώ οι δράστες καίνε το όχημα σε μικρή απόσταση και σε εκείνη την περίπτωση. Ο επίλογος για τον «Ζαμπόν», γράφτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

