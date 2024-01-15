Σήμερα βγάζουν τα τρακτέρ τους στην παλιά εθνική οι αγρότες του Ριζομύλου

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ριζομύλου μετά από συνεδρίαση του ΔΣ στα πλαίσια δράσεων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί όλους τους συναδέλφους της περιοχής να βγάλουν τα αγροτικά τους μηχανήματα σήμερα Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στην Παλιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισας στο ύψος του Ριζομύλου και να συμμετέχουν στην μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Βόλου αύριο Τρίτη 16/1.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση « Όλοι οι συνάδελφοι να συμμετέχουν μαζικά στις οργανωμένες δράσεις που θα ακολουθήσουν διότι κρίνετε θέμα επιβίωσης. Η αγανάκτηση που βράζει μέσα μας να γίνει δύναμη και οργανωμένος αγώνας!

Διεκδικούμε:

Χρονοδιάγραμμα και έργα για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων χωραφιών στην πρώην λίμνη Κάρλα.

Πλήρη αποζημίωση και αναπλήρωση εισοδήματος για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, ώστε τα χωράφια να ξαναγίνουν παραγωγικά.

Ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους αγρότες για το βαμβάκι ή το καλαμπόκι να είναι στα 300 ευρώ/στρ.

Μηδική 200 ευρώ/στρέμμα. Αμπέλια 600 ευρώ/στρέμμα. Αμύγδαλα 800 ευρώ/στρέμμα. Φιστίκια 2.000 ευρώ/στρέμμα. Καρύδια – ρόδια 1.000 ευρώ/στρέμμα. Αιγοπρόβατα 300 ευρώ για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου με παραγωγικά ζώα και 500 ευρώ για την απώλεια της φετινής παραγωγής στα πνιγμένα κοπάδια.

Επίσης να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στις καλλιέργειες από την νέα ΚΑΠ και αναπλήρωση εισοδήματος σε αγροτοκτηνοτρόφους, ως ότου αποκατασταθεί το εισόδημα από την παραγωγή και τα ζώα.

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

Καμία αλλαγή χρήσης γης και να μην επιτρέψουμε να γεμίσουν τα χωράφια με φωτοβολταϊκά. Να αποζημιωθούν στο 100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για τις ζημιές σε φυτική παραγωγή, σε αγροτικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, πάγιο), καταστήματα, μηχανήματα, αποθήκες και αποθηκευμένη παραγωγή το σύνολο των πληγέντων αγροτών (κατά κύριο επάγγελμα και μη).

Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής ανακούφισης των πληγέντων στο 100% με την άμεση χορήγηση του έκτακτου βοηθήματος σε κάθε οικογένεια και αγροτική επιχείρηση. Να δοθεί μηνιαίο επίδομα τουλάχιστον 1.500 ευρώ με προσαύξηση 300 ευρώ για κάθε παιδί, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι ζημιές σε όλους τους πληγέντες.

Να δοθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χωρίς καμιά προϋπόθεση, όριο ή πλαφόν στην παράδοση της παραγωγής, αντίστοιχα και στους κτηνοτρόφους, με μόνο κριτήριο τη δήλωση ΟΣΔΕ.

Ειδικά για τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, να γίνουν δεκτές όλες οι δηλώσεις των πληγέντων για τις απώλειες σε ζώα και μελισσοσμήνη. Να εξασφαλιστεί με ευθύνη του κράτους ο εφοδιασμός των πληγέντων κτηνοτρόφων με ζωοτροφές και άλλα αναγκαία μέσα για να επιβιώσουν τα κοπάδια. Να επιτρέπεται σταθερό αρμεκτήριο σε πρόχειρα καταλύματα με τσιμέντο και να τους δύνεται άδεια.

Να απαλλαγούν οι πληγέντες από δημοτικά τέλη, ενοίκια, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ΟΑΕΕ – ΟΓΑ, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, να υπάρξει πάγωμα των χρεών σε κράτος – τράπεζες –εκκαθαριστές χωρίς προσαυξήσεις. Αναστολή λογαριασμών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης σε ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες για ένα εξάμηνο. Να επιδοτηθεί η κάλυψη της θέρμανσης σε όλους τους πληγέντες.

Να σταματήσουν άμεσα οι όποιες διαδικασίες κατασχέσεων και πλειστηριασμών. Να παγώσουν όλα τα χρέη χωρίς προσαυξήσεις για όσο διάστημα αδυνατούν οι πληγέντες να τα πληρώσουν.

Να γίνει διαγραφή τόκων και γενναίο κούρεμα κεφαλαίου στα τραπεζικά δάνεια.

Να επιδιορθωθεί άμεσα το αρδευτικό δίκτυο.

Να γίνει με κρατική ευθύνη (χωρίς ΣΔΙΤ), μελέτη και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου έργων υποδομής που θα λύνουν οριστικά το πρόβλημα σε όλες τις επίμαχες περιοχές που εκδηλώνονται πλημμύρες και τα απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης».

