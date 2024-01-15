Λογαριασμός
Νεκρός ο οδηγός μηχανής σε δυστύχημα στη Νίκαια

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει ανέλαβε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

ΕΚΑΒ

Αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νίκαια μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μηχανής.

Συγκεκριμένα, στις 3:50 το πρωί της Δευτέρας, στη διασταύρωση των οδών Αιτωλικού και Τζαβέλλα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 22χρονου οδηγού της μηχανής, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε μετά τη μεταφορά του στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει ανέλαβε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Πηγή: ert.gr

