Νεκρός ο οδηγός μηχανής σε δυστύχημα στη Νίκαια

Αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νίκαια μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μηχανής.

Συγκεκριμένα, στις 3:50 το πρωί της Δευτέρας, στη διασταύρωση των οδών Αιτωλικού και Τζαβέλλα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 22χρονου οδηγού της μηχανής, ο θάνατος του οποίου διαπιστώθηκε μετά τη μεταφορά του στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει ανέλαβε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

