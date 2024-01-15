kataggelies@skai.gr: Ηλιούπολη - Έγινε κατολίσθηση πριν ένα μήνα - Ακόμη δεν έχουν μαζέψει τα μπάζα

Επί 1,5 μήνα βρίσκονται στο δρόμο μπάζα που έπεσαν στο οδόστρωμα μετά από κατολίσθηση στην Άνω Ηλιουπολη, και συγκεκριμένα στην οδό Διογένους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη από το σημείο περνάνε λεωφορεία και κόσμος με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος, αφού τα μπάζα έχουν κλείσει το μισό δρόμο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο σύντομα θα αρχίσει η αποομιδή τους, ωστόσο υπάρχει πρόβλημα αρμοδιοτήτων γιατί το σημείο είναι δασική έκταση και μπλέκονται οι αρμοδιότητες.

