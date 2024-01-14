Πάνω από 90 σφαίρες από καλάσνικοφ έχουν βρεθεί στον τρόπο της μαφιόζικης δολοφονικής επίθεσης με θύμα τον 44χρονο, «βαρύ» όνομα της Greek Mafia, που έγινε τα ξημερώματα έξω από βενζινάδικο στην συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού στο Νέο Κόσμο.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας δεν αποκλείουν να έπεσαν ακόμα περισσότεροι πυροβολισμοί, προκειμένου οι δράστες να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος τους δεν θα γλίτωνε. Ο ακριβής αριθμός θα διευκρινιστεί όταν ολοκληρωθεί η έρευνα της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας στον τόπο του εγκλήματος. Σημειώνεται ότι μία σφαίρα που πιθανόν «ξέφυγε» από τους δράστες, τρύπησε το τζάμι παραθύρου διαμερίσματος παρακείμενης πολυκατοικίας, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής θεωρούν βέβαιο ότι πρόκειται για ακριβό συμβόλαιο θανάτου, και εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο πολεμικά τουφέκια καλάσνικοφ, ενώ δεν αποκλείουν οι δολοφόνοι να άλλαξαν και γεμιστήρες για να αποτελειώσουν τον 44χρονο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το θύμα έφερε βαρύ οπλισμό, αλλά δεν πρόλαβε να τον χρησιμοποιήσει, καθώς οι δράστες είχαν μελετήσει πολύ καλά το σχέδιο τους και δεν αποκλείεται να είχαν κάνει και πρόβες για αυτό δεν του άφησαν περιθώρια αντίδρασης.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή οι δράστες διαφεύγουν με ένα μαύρο τζιπ, μετά την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου:

Στο αυτοκίνητο του 44χρονου βρέθηκε το πιστόλι του, ένα Glock των 9 χιλιοστών, ενώ στο πορτ μπαγκάζ είχε και ο ίδιος ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρες και άγνωστο αριθμό φυσιγγίων.

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο του θύματος, ένα τζιπ BMW, ήταν θωρακισμένο, αλλά οι εκτελεστές τον αιφνιδίασαν την ώρα που έβγαινε από το βενζινάδικο και πήγαινε να μπει στο όχημα και έτσι δεν πρόλαβε να κλείσει την πόρτα του οχήματος.

Όπως προκύπτει από την μέχρι στιγμής έρευνα, βλήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, πιθανόν και από τις δύο πλευρές.

Ο 44χρονος απασχολούσε τις διωκτικές αρχές εδώ και χρόνια, ως ένας από τους πιο ψηλά στην ιεραρχία της λεγόμενης Greek Mafia και το όνομα του συμπεριλαμβάνεται σε δύο μεγάλες δικογραφίες για το χώρο της νύχτας, το 2012 και το 2015.

Επίσης έχει κατηγορηθεί για ληστείες, απόπειρα δολοφονίας, ενώ το όνομα του είχε εμπλακεί και σε ένοπλες επιθέσεις.

Το 2018 είχε δεχτεί και πάλι επίθεση στον Πειραιά και τον είχαν πυροβολήσει τρεις φορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, αλλά γλύτωσε, γιατί μπλόκαρε το πιστόλι του δράστη, ενώ δέχτηκε γρήγορα τις πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκβιαστών, έχουν συλλέξει και μελετούν πολύ υλικό από κάμερες στην περιοχή του Νέου Κόσμου, τόσο το επίμαχο χρονικό διάστημα εκδήλωσης της μαφιόζικης επίθεσης, όσο και από τις προηγούμενες μέρες, με το σκεπτικό ότι οι δολοφόνοι είχαν μελετήσει από πριν το χώρο και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουν στο εγκληματικό σχέδιό τους.

Εκτιμάται επίσης ότι ήταν τουλάχιστον τρεις, που διέφυγαν με ΙΧ τζιπ, το οποίο βρέθηκε καμένο λίγο αργότερα στο Δαφνί και έχει μεταφερθεί στην Εγκληματική Υπηρεσία για έρευνα.

Αναζητείται επίσης μια μοτοσικλέτα, που μπορεί να ανήκε σε ομάδα υποστήριξης και αποχώρησε με ταχύτητα από τον τόπο του εγκλήματος, αμέσως μετά την εκτέλεση.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι με τη δολοφονία του 44χρονου κλείνει ένας κύκλος αίματος που είχε ξεκινήσει στη νύχτα το 2017, με διαδοχικές δολοφονίες ατόμων στο χώρο του υποκόσμου.

