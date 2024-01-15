Μαφιόζικη εκτέλεση στο Νέο Κόσμο: Μαίνεται ο πόλεμος στη «Greek Mafia»

Με τον εμφύλιο πόλεμο της ελληνικής μαφίας σχετίζεται η μαφιόζικη εκτέλεση 44χρονου με 97 σφαίρες τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο Νέο Κόσμο, έξω από πρατήριο καυσίμων σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μαφιόζικης εκτέλεσης του 44χρονου - Προσοχή σκληρές εικόνες:

Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, ο εκτελεστής διακρίνεται να ανοίγει την πόρτα και να δίνει τη χαριστική βολή στο θύμα ώστε να είναι σίγουρος πως είναι νεκρός, μιας και το τζιπ γνώριζαν ότι είναι θωρακισμένο.

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι πρόκειται για ακριβό συμβόλαιο θανάτου. Το θύμα της επίθεσης δεν ήταν ανυποψίαστο, καθώς είχε μπει στο στόχαστρο πληρωμένων εκτελεστών και πριν από πέντε χρόνια.

Στο αυτοκίνητο του 44χρονου βρέθηκε το πιστόλι του, ένα Glock των 9 χιλιοστών, ενώ στο πορτ μπαγκάζ είχε και ο ίδιος ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρες και άγνωστο αριθμό φυσιγγίων.

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο του θύματος, ένα τζιπ BMW, ήταν θωρακισμένο, αλλά οι εκτελεστές τον αιφνιδίασαν την ώρα που έβγαινε από το βενζινάδικο και πήγαινε να μπει στο όχημα.

Ο 44χρονος απασχολούσε τις διωκτικές αρχές εδώ και χρόνια, ως ένας από τους πιο ψηλά στην ιεραρχία της λεγόμενης Greek Mafia και το όνομα του συμπεριλαμβάνεται σε δύο μεγάλες δικογραφίες για το χώρο της νύχτας, το 2012 και το 2015.

Επίσης έχει κατηγορηθεί για ληστείες, απόπειρα δολοφονίας, ενώ το όνομα του είχε εμπλακεί και σε ένοπλες επιθέσεις.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή οι δράστες διαφεύγουν με ένα μαύρο τζιπ, μετά την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου:

Εκτιμάται επίσης ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις. Διέφυγαν με ΙΧ τζιπ, το οποίο βρέθηκε καμένο λίγο αργότερα στο Δαφνί και έχει μεταφερθεί στην Εγκληματολογική Υπηρεσία για έρευνα.

Αναζητείται επίσης μια μοτοσικλέτα, που μπορεί να ανήκε σε ομάδα υποστήριξης και αποχώρησε με ταχύτητα από τον τόπο του εγκλήματος, αμέσως μετά την εκτέλεση.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι με τη δολοφονία του 44χρονου κλείνει ένας κύκλος αίματος που είχε ξεκινήσει στη νύχτα το 2017, με διαδοχικές δολοφονίες ατόμων στο χώρο του υποκόσμου.

Ποιος ήταν ο «Ζαμπόν»

Βαρύ ποινικό παρελθόν είχε ο 44χρονος που «γαζώθηκε» με 97 σφαίρες στο Νέο Κόσμο τα ξημερώματα Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 44χρονος, με το προσωνύμιο «Ζαμπόν», ήταν έναν επικίνδυνος σεσημασμένος κακοποιός της «Greek Mafia».



«Τον πρόλαβαν πριν τους προλάβει» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα αξιωματικού της ασφάλειας. Αυτό που έκανε ο ίδιος στον «Ράμπο», μια δολοφονία που έγινε τον Ιούνιο το 2023 στον Κορυδαλλό μαζί με τον κουνιάδο του, του συνέβη. Είναι δε ενδεικτικό ότι DNA και του «Ράμπο» και του κουνιάδου του είχαν βρεθεί σε όχημα γεμάτο όπλα λίγες ώρες μετά τη δολοφονία τους, 300 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης του 44χρονου. Θέλοντας να προλάβει τη δική του δολοφονία, είχε εκτελέσει τους δύο επίδοξους δολοφόνους του στον Κορυδαλλό, αλλά δεν μπορούσε να γλιτώνει συνέχεια από τους εχθρούς του...

Η εγκληματική του σταδιοδρομία ξεκινάει ουσιαστικά το 2012 οπότε συμμετείχε σε μια ομάδα εκβιαστών της νύχτας που λυμαινόταν περιοχές όπως το Χαϊδάρι, ο Κορυδαλλός, η Γλυφάδα, τα Καμίνια και ο Πειραιάς.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 του ανατίθεται συμβόλαιο θανάτου για δικαστική λειτουργό από την «Greek Mafia». Ήταν η γυναίκα που έκανε τη δίκη για την απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου με κατηγορούμενους την «τριανδρία», την ηγεσία της «Greek Mafia». To Νoέμβριο του 2012 συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοφορία και προφυλακίζεται για την υπόθεση της ομάδας εκβιαστών λίγους μήνες νωρίτερα, κάτι που τον εμποδίζει να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου. Όμως στις 22 Νοεμβρίου 2012 ακολουθεί έκρηξη στο σπίτι της προέδρου Εφετών στο Χολαργό, δηλαδή της ίδιας δικαστικής λειτουργού.



Το 2015 συμμετέχει σε άλλη εκβιαστική ομάδα στην οποία κατηγορούνται και τρεις αστυνομικοί. Τον Ιούνιο του 2018 στο Παλαιό Φάληρο δολοφονείται κακοποιός με το προσωνύμιο «Καράφλας – Σαμπρέλας», και αυτή η δολοφονία αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στον 44χρονο.



Τον Οκτώβριο του 2018 δολοφονείται μια γυναίκα, πρώην σύντροφος του «Ζαμπόν» στην Κηφισιά, η επονομαζόμενη «Bella Mafia». Σε αντίποινα έγινε και η απόπειρα δολοφονίας του «Ζαμπόν» στον Πειραιά, στην Ακτή Κονδύλη, που δεν πετυχαίνει στις 29 Νοεμβρίου 2018, όταν ένα λευκό βαν προσεγγίζει τον 44χρονο. Ο εκτελεστής πυροβολεί εν κινήσει με καλάσνκικοφ, ωστόσο το όπλο παθαίνει εμπλοκή και ρίχνει μόνο τρεις με τέσσερις σφαίρες. Ο 44χρονος τραυματίζεται σοβαρά και στο χέρι και στο πόδι, ενώ οι δράστες καίνε το όχημα σε μικρή απόσταση και σε εκείνη την περίπτωση. Ο επίλογος για τον «Ζαμπόν», γράφτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

