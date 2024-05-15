«Σήμερα δεν παρουσιάζετε απλά μια σημαντική μεταρρύθμιση, αλλά δίνουμε συνέχεια σε μια σιωπηλή επανάσταση, η οποία γίνεται συνολικά στον κλάδο των κατασκευών στη χώρα. Γιατί, τόσο ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, όσο και το υπερπολύτιμο Εθνικό Μητρώο Υποδομών γίνονται πλέον πολυεργαλεία στα χέρια της πολιτείας, του τεχνικού κόσμου, της δικαιοσύνης, των πολιτών. Από την μία πλευρά παρέχοντας άμεσα κάθε πληροφορία, για να προχωρήσει οποιοδήποτε τεχνικό έργο, επένδυση, και από την άλλη δίνοντας και σε πραγματικό χρόνο την εικόνα των υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, υπογραμμίζοντας ότι με λίγα κλικ θα φθάσουμε στο σημείο να καταργήσουμε μια τεράστια γραφειοκρατία.

Επισήμανε ότι εξασφαλίζεται έτσι η διαφανής και σωστή ενημέρωση και βέβαια αντιμετωπίζονται υφιστάμενα προβλήματα σε υπάρχουσες υποδομές όπως και η αδειοδότηση και κατασκευή νέων έργων.

«Με άλλα λόγια αυτό το οποίο είδατε σήμερα είναι ένα ακόμη βήμα τολμηρού εκσυγχρονισμού, στην καρδιά του οποίου βρίσκεται αυτή η διπλή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, προώθηση της συλλογικής ανάπτυξης, αλλά και ταυτόχρονα της καθημερινής εξυπηρέτησης του πολίτη» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Μετά την πιλοτική της φάση αυτή η πλατφόρμα θα μπορεί να ενσωματώνει κάθε στοιχείο κάθε νέο στοιχείο του πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος εξελίσσεται με ταχύτητα και κάθε νέο δεδομένο από τα πληροφοριακά συστήματα των υπουργείων, των συναφών φορέων και του ΤΕΕ» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε συζήτηση που είχε με τον πατέρα του και πρώην πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για το ποια μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και εκείνος του απάντησε: «Η οργάνωση του χώρου».

«Καλύτερη ζωή σημαίνει να εξασφαλίζεται η νομιμότητα, όταν θα καταγράφεται πλέον με απόλυτη διαφάνεια, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να έχει και δεσμευτική νομική αξία, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται σε κάθε περιοχή, τι ισχύει στον αιγιαλό, στους αρχαιολογικούς χώρους, στις δασικές εκτάσεις, στους προστατευόμενους οικισμούς. Και πόσο ποιο εύκολη γίνεται η ζωή όταν θα μπορούμε να υπολογίζουμε αυτόματα αντικειμενικές αξίες και όταν όλοι θα γνωρίζουν τους όρους δόμησης σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μια διαχρονική παθογένεια του κράτους βήμα-βήμα βρίσκει την απάντησή της» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός, επιπλέον υπογράμμισε ότι αυτές οι τολμηρές μεταρρυθμίσεις αποτελούν μονόδρομο για όποιον θέλει μια σύγχρονη Ελλάδα που θα αναπτύσσεται για να φτάσει πιο κοντά στην Ευρώπη.

«Και αυτές οι αλλαγές έχουν πολιτικό πρόσημο. Η αδιαφάνεια, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων ίσως να ευνοούν μερικούς, αλλά ο δικός μας στόχος είναι να βελτιώνεται η ζωή όλων» είπε.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε «Ναι, έγιναν πολλά, αλλά είμαστε στην μέση αυτής της διαδρομής, μένει να γίνουν πολλά περισσότερα. Να εκδίδονται όλες οι οικοδομικές άδειες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για να μειώνεται η ταλαιπωρία. Έτσι η Ελλάδα θα προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα στο δρόμο της ανάπτυξης που φέρνει και θέσεις εργασίας και δημόσια έσοδα, αλλά και ο πολίτης θα εμπιστευθεί το κράτος με δράσεις που βελτιώνουν τη δική του προκοπή».

«Αποκτούν συνεπώς κομβική σημασία η πολιτική σταθερότητα και η παραγωγική συνέχεια στη χώρα. Είναι πολύτιμες προϋποθέσεις που θα δοκιμαστούν και αυτές σε λίγες εβδομάδες στις ευρωεκλογές» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μιλάει για το αντικείμενο των ευρωεκλογών και την Ευρώπη, καθώς η χρηματοδότηση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

