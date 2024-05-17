Ο Λόιντ Όστιν τονίζει στον ομόλογό του Γκάλαντ πως το Ισραήλ πρέπει να προστατεύσει τους αμάχους

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν υπογράμμισε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ την «αναμφισβήτητη ανάγκη» να προστατευθούν οι άμαχοι και να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προτού διεξαχθεί επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

