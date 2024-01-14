Με τον εμφύλιο πόλεμο της ελληνικής μαφίας σχετίζεται η μαφιόζικη εκτέλεση 44χρονου με 97 σφαίρες τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο Νέο Κόσμο, έξω από πρατήριο καυσίμων σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μαφιόζικης εκτέλεσης του 44χρονου - Προσοχή σκληρές εικόνες:

Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, ο εκτελεστής διακρίνεται να ανοίγει την πόρτα και να δίνει τη χαριστική βολή στο θύμα ώστε να είναι σίγουρος πως είναι νεκρός, μιας και το τζιπ γνώριζαν ότι είναι θωρακισμένο.

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι πρόκειται για ακριβό συμβόλαιο θανάτου. Το θύμα της επίθεσης δεν ήταν ανυποψίαστο, καθώς είχε μπει στο στόχαστρο πληρωμένων εκτελεστών και πριν από πέντε χρόνια.

Στο αυτοκίνητο του 44χρονου βρέθηκε το πιστόλι του, ένα Glock των 9 χιλιοστών, ενώ στο πορτ μπαγκάζ είχε και ο ίδιος ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρες και άγνωστο αριθμό φυσιγγίων.

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο του θύματος, ένα τζιπ BMW, ήταν θωρακισμένο, αλλά οι εκτελεστές τον αιφνιδίασαν την ώρα που έβγαινε από το βενζινάδικο και πήγαινε να μπει στο όχημα.

Ο 44χρονος απασχολούσε τις διωκτικές αρχές εδώ και χρόνια, ως ένας από τους πιο ψηλά στην ιεραρχία της λεγόμενης Greek Mafia και το όνομα του συμπεριλαμβάνεται σε δύο μεγάλες δικογραφίες για το χώρο της νύχτας, το 2012 και το 2015.

Επίσης έχει κατηγορηθεί για ληστείες, απόπειρα δολοφονίας, ενώ το όνομα του είχε εμπλακεί και σε ένοπλες επιθέσεις.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή οι δράστες διαφεύγουν με ένα μαύρο τζιπ, μετά την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου:

Εκτιμάται επίσης ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις. Διέφυγαν με ΙΧ τζιπ, το οποίο βρέθηκε καμένο λίγο αργότερα στο Δαφνί και έχει μεταφερθεί στην Εγκληματολογική Υπηρεσία για έρευνα.

Αναζητείται επίσης μια μοτοσικλέτα, που μπορεί να ανήκε σε ομάδα υποστήριξης και αποχώρησε με ταχύτητα από τον τόπο του εγκλήματος, αμέσως μετά την εκτέλεση.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι με τη δολοφονία του 44χρονου κλείνει ένας κύκλος αίματος που είχε ξεκινήσει στη νύχτα το 2017, με διαδοχικές δολοφονίες ατόμων στο χώρο του υποκόσμου.

