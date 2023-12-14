Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Όλιβερ, του άτυχου χάσκι που βρήκε τραγικό θάνατο στην Αραχωβα.

Η πλευρά του ιδιοκτήτη επιμένει πως ο Όλιβερ δεν έχει πέσει θύμα αγέλης σκύλων αλλά ανθρώπου καθώς όπως υποστηρίζει τα τραύματα που έφερε ο σκύλος δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πως προήλθαν από άλλα ζώα.

Μάλιστα η πλευρά του ιδιοκτήτη θα δώσει σήμερα στους άντρες του Ανθρωποκτονιών 3 φωτογραφίες με έναν ύποπτο άντρα ο οποίος φοράει κουκούλα, κρατάει μια ομπρέλα και έχει κρεμασμένη στο λαιμο του μια φωτογραφική μηχανή ενω φαίνεται να τον ακολουθεί το χάσκι σε κοντινή απόσταση.

Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου οπου και προκλήθηκαν τα θανάσιμα τραύματα στο χάσκι.

Από την πλευρά της η αστυνομία επιμένει πως δεν προκύπτουν στοιχεία πως ανθρώπινος παράγοντας ευθύνεται για τον θάνατο του χάσκι αλλά αγέλη άγριων ζώων.

Πηγή: skai.gr

