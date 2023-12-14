Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός κυνηγού, ο οποίος παρέμενε από χθες σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Τιμίου Προδρόμου Βέροιας.

Οι ώρες αγωνίας για τον άνδρα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα. Περίπου στις 18:00 o ίδιος κάλεσε τις Αρχές και ενημέρωσε ότι έχει τραυματιστεί. Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Π.Υ. Βέροιας, την Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ και τον Εθελοντικό Π.Σ. Μακεδονίδος.

Άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη κατάφεραν μετά από ώρες ερευνών να προσεγγίσουν τον τραυματισμένο άνδρα. Το δύσβατο της περιοχής όμως δεν επέτρεπε την προσέγγιση του σημείου με επίγεια μέσα και έτσι με τη συνδρομή της 2ης ΕΜΑΚ, στήθηκε επιχείρηση διάσωσης του άνδρα από αέρος.

Ελικόπτερο Super Puma από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης παρέλαβε γύρω στις 10:30 τον τραυματία προκειμένου να τον μεταφέρει στη Λάρισα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.