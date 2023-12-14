Μία σκελετωμένη σκυλίτσα εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (12/11) από άνδρα την ώρα που έβγαζε βόλτα τα δύο σκυλάκια του, αλυσοδεμένη σε ένα δέντρο στο δάσος της Στροφυλιάς στην Ηλεία.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευσή του ο φιλοζωικός σύλλογος «Νοιάζομαι Φιλοζωική Κρεστένων», ο άνθρωπος που το βρήκε ενημέρωσε τους εθελοντές για το σκυλάκι το οποίο ήταν δεμένο, μόνο του, χωρίς τροφή και νερό στην ερημιά και σε τραγική κατάσταση.

«Δεχτήκαμε ενημέρωση για ένα σκυλάκι που βρέθηκε δεμένο στην απόλυτη ερημιά. Ο άνθρωπος που το βρήκε και μας ενημέρωσε, μας περίμενε για να μας πάει στο σημείο που εντόπισε το ζώο. Το σκυλί βρέθηκε από τον κηδεμόνα δύο σκύλων που είχε βγάλει τα ζώα του βόλτα στο δάσος της Στροφυλιάς», περιγράφει ο σύλλογος.

«Τα σκυλιά του, άκουσαν το κλάμα της μικρούλας και τον οδήγησαν στους θάμνους που ήταν αλυσοδεμένη. Το ζώο είχε δεθεί εκεί με αλυσίδα και σπάγκο και είχε αφεθεί για να πεθάνει. Ήταν τόσο σφιχτά δεμένη που στον λαιμό της έχει δημιουργηθεί μια πολύ άσχημη πληγή. Η κατάστασή της όπως βλέπετε, τραγική», επισημαίνει ο φιλοζωικός σύλλογος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.