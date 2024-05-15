Την σταδιακή αλλά ταχεία επέκταση των άμεσων πληρωμών - που προσφέρονται σήμερα στην Ελλάδα μέσω του συστήματος IRIS - στο σύνολο των επιχειρήσεων, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025, ανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο συνέδριο Payments360 που διοργανώνει η ΔΙΑΣ.

Στις 30 Ιουνίου 2024 – σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2023 - λήγει η προθεσμία για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να παράσχουν τη δυνατότητα άμεσων πληρωμών στους πελάτες τους και ο υπουργός κάλεσε τους υπόχρεους να συμμορφωθούν έγκαιρα προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα (1.500 ευρώ) που προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες προμήθειες.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εφήρμοσε πριν την έκδοση του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2024/886 τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν σε σχέση με τις Person to Person (μεταξύ ιδιωτών) και τις Person to Business (μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων) άμεσες πληρωμές. Ο Κανονισμός προβλέπει την καθολική επέκταση της δυνατότητας άμεσων πληρωμών έως τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο η χώρα μας θα προχωρήσει νωρίτερα – έως τις 31 Μαρτίου 2025 - και σε αυτόν τον τομέα.

«Το επόμενο βήμα για εμάς αφορά στην επέκταση των άμεσων πληρωμών σε όλο το φάσμα των συναλλαγών: τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και στο φυσικό εμπόριο (κατάστημα). Δηλαδή, πλέον σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση. Και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση και το Υπουργείο θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (οι τράπεζες, το σύστημα άμεσων πληρωμών ΔΙΑΣ και η ΑΑΔΕ) να συντονιστούν και να κάνουν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές με στόχο να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσων πληρωμών και στις συναλλαγές προς όλα τα είδη των επιχειρήσεων», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε τα πολλαπλά οφέλη από την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (συνολικά και όχι μόνο των άμεσων πληρωμών), που είναι η ευκολία, η διαφάνεια και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. «Μόνο το 2023, όπως είπε, η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών συνέβαλε στην αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά πάνω από 500 εκατ. ευρώ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι άμεσες πληρωμές παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση καθώς οι εγγεγραμμένοι χρήστες του IRIS ξεπερνούν πλέον τα 2,6 εκατομμύρια, εκ των οποίων πάνω από 405.000 εγγράφηκαν από τον Ιανουάριο και μετά. Είχαμε δηλαδή μία αύξηση περίπου 18,5% μέσα σε 4 μήνες.

Επιπλέον:

- Από τις αρχές του 2024 έως και τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 111.000 συναλλαγές IRIS Person to Business έναντι μόλις 11.000 πέρυσι, δηλαδή δεκαπλασιάστηκαν.

- Το ένα τρίτο των υπόχρεων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών -δηλαδή οι 280.000 σε ένα σύνολο περίπου 900.000- έχουν συνδεθεί καθώς στους 150.000 χρήστες του 2023, προστέθηκαν άλλοι 125.000 (αύξηση περίπου 80%).

Ο υπουργός απηύθυνε εξάλλου σύσταση προς τις τράπεζες να αυξήσουν το ημερήσιο όριο χρήσης του συστήματος IRIS για τους καταναλωτές, στα 500 ευρώ για μεταφορές σε ιδιώτες, συν 500 ευρώ για πληρωμές σε επιχειρήσεις, (δηλαδή συνολικά 1.000 ευρώ την ημέρα από 500 που είναι σήμερα).

«Όλοι όσοι γκρινιάζουν για τις τραπεζικές προμήθειες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι υπάρχουν φθηνές ή δωρεάν εναλλακτικές λύσεις: τα συστήματα άμεσων πληρωμών - στην Ελλάδα το IRIS. Ας ενημερωθούν, λοιπόν, όλοι και ας εκμεταλλευθούν αυτή τη δυνατότητα, είτε είναι απλοί πολίτες είτε είναι επαγγελματίες. Αντί να διαμαρτυρόμαστε, ας επωφεληθούμε από τις εναλλακτικές -δωρεάν ή πολύ φθηνές- λύσεις για όλους. Επωφελούνται ήδη 2.600.000 συμπολίτες μας. Ας επωφεληθούν και οι υπόλοιποι!», κατέληξε ο υπουργός.

