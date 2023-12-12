Αράχωβα: «Δε βλέπουμε σημάδια ανθρώπινης κακοποίησης στον Όλιβερ», λέει η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ

Για τα στοιχεία που έχει μέχρι στιγμής στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ σχετικά με την κακοποίηση του Όλιβερ στην Αράχωβα μίλησε στο MEGA η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Όπως είπε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους δεν προκύπτει κακοποίηση του Όλιβερ από άνθρωπο.

«Δεν βλέπουμε άνθρωπο κάπου να κακοποιεί τον σκύλο» υποστήριξε. Ξεκαθάρισε όμως, ότι η αστυνομία δεν είναι αυτή που αποφασίζει για την αιτία θανάτου, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις και η πραγματογνωμοσύνη.

«Το προανακριτικό υλικό που έχουμε συλλέξει εμείς ως αστυνομία δεν έχει δοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Ό,τι υλικό έχει συλλέξει η αστυνομία, καταθέσεις, τις εξετάσεις των γιατρών που έγιναν και πριν και μετά, αφού πέθανε το ζώο, καταθέσεις των κτηνιάτρων, εκτός από τις εξετάσεις, βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις κατοίκων της περιοχής», είπε η κυρία Δημογλίδου.

«Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει κτηνιάτρους, δεν βγάζει ιατρικό πόρισμα, να το ξεκαθαρίσουμε. Με βάση το δικό μας υλικό, καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, δεν βλέπουμε άνθρωπο κάπου να κακοποιεί τον σκύλο. Φυσικά, η αστυνομία δεν είναι αυτή που θα αποφασίσει την αιτία θανάτου. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουμε αποτελέσματα από αυτές και φυσικά μένει και η πραγματογνωμοσύνη που έχει οριστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Δεν βλέπουμε, κάπου, κανέναν δράστη να κακοποιεί το ζώο», επισήμανε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Πηγή: skai.gr

