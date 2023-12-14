Θύμα μεγάλης απάτης, μέσω του διαδικτύου έπεσε ένας 65χρονος Χανιώτης.

Ο 65χρονος, άρτι συνταξιούχος από σώμα ασφαλείας, πήρε το “εφάπαξ” του, το οποίο προόριζε για τις σπουδές των παιδιών του και όχι μόνο.

Για κακή του τύχη, στον διαδικτυακό “δρόμο” του συνάντησε έναν απατεώνα ο οποίος είχε χτίσει ένα εξαιρετικό προφίλ, με πλούσιο βιογραφικό (σπουδές, γνωριμίες κτλ) και του συστήθηκε ως οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων – επενδύσεων.

Ο 50χρονος δράστης κατάφερε μεταξύ άλλων ατόμων, να πείσει τον 65χρονο Χανιώτη να «επενδύσει» τα χρήματα του εφάπαξ που μόλις είχε λάβει.

Η απάτη έγινε άμεσα αντιληπτή αλλά είχαν κάνει «φτερά» περίπου 100 χιλιάδες ευρώ.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, έφτασε στα ίχνη του 50χρονου που είχε καταγωγή από περιοχή της Θεσσαλίας και προχώρησε στην εξιχνίαση του.

Η αστυνομία φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, συστήνει προσοχή στους πολίτες, ειδικά σε ζητήματα επενδύσεων μέσω διαδικτύου.

