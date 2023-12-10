Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα ενάντια στη ζωοκτονία και την κακοποίηση ζώων, με αφορμή την άγρια κακοποίηση που υπέστη ο σκύλος Όλιβερ στην Αράχωβα, από την οποία βρήκε τραγικό θάνατο.

Δεκάδες άνθρωποι, μαζί με τα κατοικίδία τους, σκύλους και γάτες βρέθηκαν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στο Σύνταγμα.

Οι ζωόφιλοι κρατούσαν πλακάτ με φωτογραφίες του Όλιβερ αλλά και πλακάτ στα οποία έγραφαν συνθήματα κατά της κακοποίησης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται ενώ μάλιστα υπάρχουν τρία νέα στοιχεία τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ που βασανίστηκε ο σκύλος, κάτοικος είδε έναν άνθρωπο με αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή και έναν σκύλο που έμοιαζε στον Όλιβερ, παράλληλα υπάρχει βίντεο από κάμερα κτιρίου που ίσως να οδηγήσει στον δράστη, ενώ ήδη από χθες, Σάββατο ξεκίνησε ένας νέος κύκλος καταθέσεων.

